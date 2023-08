Le dollar américain a légèrement augmenté face à un panier de devises vendredi, après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que la Fed pourrait avoir besoin de relever davantage les taux d'intérêt pour s'assurer que l'inflation est contenue.

M. Powell, dans un

discours

lors d'un sommet économique à Jackson Hole, dans le Wyoming, a déclaré que les décideurs politiques de la Fed allaient "procéder avec prudence alors que nous décidons de resserrer davantage", mais a également précisé que la banque centrale n'avait pas encore conclu que son taux d'intérêt de référence était suffisamment élevé pour s'assurer que l'inflation revienne à l'objectif de 2 %.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six grandes contreparties - était en hausse de

0.32

% à

104.41

son plus haut niveau depuis le 1er juin. L'indice est en passe de connaître sa sixième semaine consécutive de hausse, aidé par les signes de résilience de l'économie américaine qui ont renforcé les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt à plus long terme.

"En indiquant clairement que la Fed ne voit pas encore de preuves claires et concluantes d'un déclin des pressions sur les prix, il a maintenu la possibilité d'une nouvelle hausse des taux fermement sur la table", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

Les paroles de Powell n'ont pas eu le caractère dramatique associé aux discours précédents de (l'ancien président de la Fed Ben) Bernanke et de (l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario) Draghi, et n'ont même pas été aussi directes que lors de ses propres apparitions, mais nous dirions que c'est une bonne chose - les conditions restent trop incertaines pour des messages en noir et blanc, et les marchés devraient accueillir une approche plus graduelle et progressive à ce stade du cycle de resserrement".

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt liés au taux directeur de la Réserve fédérale ont légèrement augmenté les chances d'un resserrement par les banques centrales américaines lors des réunions de novembre et de décembre après le discours de M. Powell.

L'euro et la livre sterling ont tous deux été touchés cette semaine par la faiblesse des données sur l'activité économique, qui a incité les investisseurs à réduire leurs paris sur de nouvelles hausses de taux dans la zone euro et en Grande-Bretagne.

La monnaie commune est sous pression car les décideurs de la BCE sont de plus en plus préoccupés par l'affaiblissement des perspectives de croissance et, bien que le débat soit encore ouvert, la dynamique en faveur d'une pause dans les augmentations de taux d'intérêt se renforce, a rapporté Reuters, citant huit sources ayant une connaissance directe de la discussion.

L'humeur des entreprises allemandes s'est détériorée plus que prévu en août, selon les données, chutant pour le quatrième mois consécutif et renforçant les craintes que l'économie ne se dirige vers sa deuxième récession en moins d'un an.

L'euro a baissé de 0,38% par rapport au dollar, à 1,0769 dollar.

Le yen est resté sous pression, les opérateurs guettant tout signe indiquant que le gouvernement japonais était prêt à intervenir pour soutenir la monnaie, comme il l'avait fait l'année dernière.

Face au yen, le dollar est en hausse de 0,52% à 1,0769 dollar.

en hausse de 0,52%

à 146,59

146.59

.

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau en 10 semaines vendredi, les investisseurs ayant revu à la baisse leurs attentes concernant le niveau des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre après les récentes données sur l'activité économique. La livre était en baisse de 0,36% à 1,25555 $, son plus bas niveau depuis le 13 juin.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de

1.42

% à 25 796

25,796

un plus bas depuis 3 jours.