Le dollar a légèrement augmenté mardi, faisant chuter l'euro, alors que les traders attendent le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour évaluer le calendrier des réductions de taux d'intérêt.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, était en hausse de 0,18% à 105,46. Il a perdu 0,2 % lundi, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau en six semaines, à 105,80.

Le billet vert a été tiré dans différentes directions, les chiffres de l'inflation américaine contrastant avec l'attitude globalement optimiste des responsables de la Fed lors de la réunion de la semaine dernière, lorsqu'ils ont réduit leur précédente projection médiane de trois réductions de taux d'un quart de point cette année à une seule.

La hausse de 0,6 % du dollar la semaine dernière a été principalement alimentée par une chute brutale de l'euro après que le président français Emmanuel Macron a convoqué une élection surprise en réponse à la défaite de son parti centriste au pouvoir face au Rassemblement national eurosceptique de Marine Le Pen lors des élections au Parlement européen.

L'euro s'est stabilisé cette semaine et était en baisse de 0,17 % à 1,0716 $, mais en hausse par rapport à son plus bas niveau en six semaines de 1,0668 $ vendredi, après avoir augmenté de 0,26 % lundi.

"Au cours du week-end, la Française Le Pen a déclaré qu'elle serait prête à travailler avec le président Macron et qu'elle ne le chercherait pas", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies.

"Une partie des récents mouvements de décollecte a été motivée par les craintes d'un 'Frexit' et d'un éclatement de la zone euro", a-t-il ajouté. "Ces craintes sont exagérées.

Les données sur les ventes au détail américaines sont attendues à 1230 GMT (8h30 ET) et devraient montrer une augmentation de 0,3 % en glissement mensuel en mai après une croissance nulle en avril.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a révélé lundi qu'il était dans le camp de la réduction unique, mais a laissé la porte ouverte à un changement de point de vue en fonction des données à venir.

Une longue liste de responsables de la Fed montera sur le podium plus tard dans la journée, dont Susan Collins de la Fed de Boston et Thomas Barkin de la Fed de Richmond.

"Si vous regardez le flux de données en provenance des États-Unis, les données sur l'inflation et le marché du travail indiquent un changement de politique de la part de la Fed, malgré la réduction des projections de réduction des taux par les responsables, a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank.

"Pour l'instant, c'est l'attrait du dollar comme valeur refuge qui lui permet de rester soutenu", a ajouté M. Catril.

Le dollar a augmenté de 0,26% à 158,13 yens, se rapprochant du plus haut de six semaines atteint vendredi à 158,26. La livre sterling a glissé de 0,15 % à 1,2686 $.

Pendant ce temps, le dollar australien n'a pas été affecté par la décision de la Banque de réserve d'Australie de maintenir ses taux mardi, et a peu changé à 0,6615 $.

"La position de la RBA était bien télégraphiée : ils sont en mode attentiste jusqu'à ce qu'ils obtiennent plus de données sur l'inflation", a déclaré Catril de la NAB.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté d'environ 1,6 % à 65 270 $, autour d'un plus bas d'un mois.