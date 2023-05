Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis deux mois face à un panier de devises mardi, l'absence de progrès dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine ayant affecté l'appétit des investisseurs pour la prise de risque.

Les représentants du président Joe Biden et les républicains du Congrès ont mis fin à une nouvelle série de négociations sur le plafond de la dette.

négociations sur le plafond de la dette

Les représentants du président Joe Biden et des républicains du Congrès ont mis fin mardi à une nouvelle série de discussions sur le plafond de la dette sans signe de progrès, alors que la date limite pour relever la limite d'emprunt du gouvernement de 31 400 milliards de dollars ou risquer un défaut de paiement se rapprochait de plus en plus.

"Je pense que le dollar a bénéficié d'une légère hausse aujourd'hui alors que les actions ont baissé, principalement en raison de l'absence de progrès sur l'accord relatif au plafond de la dette", a déclaré John Doyle, vice-président du négoce et de la négociation chez Monex USA.

Bien que la plupart des acteurs du marché s'attendent à ce qu'un accord finisse par être conclu, le retard pris dans la conclusion de cet accord rend les traders nerveux, a déclaré M. Doyle.

Dans le même temps, des données économiques meilleures que prévu et des commentaires optimistes de la part des présidents des Fed régionales, notamment James Bullard et Neel Kashkari, ont laissé entrevoir la possibilité de nouvelles hausses de taux, ce qui a également soutenu le billet vert.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à un panier de pairs majeurs, a atteint 103,65, le plus haut depuis le 20 mars, et était en dernier lieu à 103,55.

Le billet vert a également atteint 138,91 contre le yen japonais, son plus haut niveau depuis le 30 novembre, avant de retomber à 138,57.

"L'attention se porte de nouveau sur l'inflation et sur tous les discours optimistes de la Fed", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA à New York.

"Nous sommes probablement en présence d'un marché qui se repositionne en faveur d'une plus grande force du dollar alors que les paris sur la réduction des taux de la Fed sont repoussés un peu plus loin et plus élevés pour plus longtemps.

L'orientation plus hawkish des responsables de la Fed cette semaine intervient après que les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, ont été considérés comme dovish.

M. Powell a déclaré vendredi qu'il n'est pas encore certain que les taux devront encore augmenter, alors que les responsables de la banque centrale mettent en balance l'incertitude quant à l'impact des hausses passées des coûts d'emprunt et du récent resserrement du crédit bancaire avec le fait que l'inflation s'avère difficile à contrôler.

Moya a noté que les minutes de la réunion de mai de la Fed, attendues mercredi, seront surveillées pour tout signe supplémentaire permettant de savoir si la Fed est susceptible de suspendre ses hausses de taux le mois prochain.

Les traders ont augmenté les paris sur le maintien du taux des fonds fédéraux à un niveau élevé, les marchés évaluant à près de 30 % la probabilité d'une hausse des taux en juin et le taux des fonds fédéraux à environ 4,75 % en décembre.

Les données de mardi ont montré que les ventes de nouvelles maisons unifamiliales américaines

ont atteint leur plus haut niveau depuis 13 mois en avril

. L'indice PMI composite américain flash de S&P Global, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a également augmenté pour atteindre une lecture de 54,5 ce mois-ci. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis avril 2022, après une lecture finale de 53,4 en avril. (Rapport complémentaire de Samuel Indyk à Londres ; Rédaction par Alison Williams et Andrea Ricci)