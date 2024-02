New York (awp/afp) - Le dollar cédait un peu de terrain face à l'euro mercredi après la parution du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve Fédérale américaine (Fed).

Vers 20H00 GMT, l'euro prenait 0,10% à 1,0819 dollar. Le Dollar Index, qui mesure le billet vert face à un panier de monnaies, était plus stable, ne cédant que 0,05% à 104,02 points.

Le "greenback" (autre nom du dollar) a toutefois modérément réagi à la publication des "minutes" de la réunion du 31 janvier de la Fed où la banque centrale avait décidé de maintenir les taux à leur plus haut niveau depuis plus de vingt ans.

Les responsables de la Fed se sont montrés divisés sur le moment opportun pour commencer à abaisser les taux, la plupart d'entre eux privilégiant une approche prudente, quand certains jugent risqué de démarrer tardivement.

"Le procès-verbal de la réunion montre que les décideurs monétaires sont plus préoccupés par les risques d'une réduction des taux d'intérêt trop tôt que par une attente trop longue", a estimé Ryan Sweet, économiste pour Oxford Economics.

Pour Chris Low, économiste à FHN FInancial, les "minutes" sont dans l'ensemble "assez bellicistes" ou favorables au maintien des taux élevés un certain temps. "Les traders avaient abordé la réunion de janvier en s'attendant à une Fed bien plus conciliante", a rappelé l'économiste.

Les espoirs de baisse des taux avaient déjà été repoussés ces dernières semaines par le président de la Fed, Jerome Powell et d'autres membres du Comité monétaire, a rappelé Aroop Chatterjee, directeur de la stratégie chez Wells Fargo.

M. Powell avait jugé "peu probable que le Comité atteigne, d'ici la réunion de mars, un niveau de confiance" suffisant pour commencer à baisser ses taux.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0819 1,0808 EUR/JPY 162,50 162,12 EUR/CHF 0,9515 0,9531 EUR/GBP 0,8562 0,8562 USD/JPY 150,19 150,01 USD/CHF 0,8795 0,8819 GBP/USD 1,2635 1,2623

afp/rp