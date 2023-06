New York (awp/afp) - Le dollar s'échangeait en repli par rapport à l'euro et aux principales monnaies jeudi après des commentaires de la Fed laissant présager une pause dans les hausses de taux en juin et avant les chiffres de l'emploi américain.

Vers 19H00 GMT, le billet vert perdait 0,74% par rapport à la monnaie unique, à 1,0768 dollar pour un euro. Le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier d'autres monnaies, perdait 0,76% à 103,53 points.

Le feuilleton du relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, qui a franchi une étape-clé dans sa résolution mercredi soir avec un vote favorable de la Chambre des représentants, "a eu un effet limité sur le marché des changes", a indiqué Aroop Chatterjee, directeur macro-stratégie chez Wells Fargo.

Le Sénat doit voter l'adoption du projet de compromis d'ici le week-end pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis, une sortie de crise déjà anticipée par les courtiers.

Pour M. Chatterjee, "le marché est davantage focalisé sur les données économiques mitigées et les perspectives monétaires de la Fed".

Les récents indicateurs ont été mitigés pour l'économie américaine, entre un marché du travail encore dynamique avec 278.000 créations d'emplois dans le secteur privé et de faibles indicateurs d'activité PMI, a noté l'analyste.

Le dollar s'est en outre replié à la suite de commentaires de deux représentants du Comité monétaire de la Réserve fédérale évoquant une pause dans les hausses de taux en juin.

Une pause lors de la prochaine réunion, les 13 et 14 juin, "permettrait au comité d'observer plus de données avant de prendre des décisions sur l'ampleur" des hausses encore nécessaires, a déclaré mercredi l'un des gouverneurs de la Fed, Philip Jefferson, qui doit devenir vice-président.

"Ces commentaires avaient du poids. Cela a donné un espace de respiration au marché", a commenté l'expert de Wells Fargo.

Vendredi, l'attention du marché des changes se portera sur les données sur l'emploi aux Etats-Unis qui seront publiées pour le mois de mai.

"Si le rapport sur le marché du travail américain pour le mois de mai est solide et supérieur aux attentes, le dollar pourrait augmenter", a estimé Antje Praefcke, de Commerzbank.

En zone euro, le taux d'inflation sur un an a de nouveau repris sa décrue en mai, reculant nettement à 6,1% après 7% en avril, à la faveur notamment d'un repli marqué des prix énergétiques, selon les données publiées jeudi par Eurostat.

Pour Jack Allen-Reynolds de Capital Economics, cela ne devrait pas empêcher "la BCE (Banque centrale européenne, ndlr) de relever ses taux d'intérêt en juin et probablement en juillet".

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0768 1,0689 EUR/JPY 149,40 148,95 EUR/CHF 0,9749 0,9734 EUR/GBP 0,8591 0,8592 USD/JPY 138,74 139,34 USD/CHF 0,9054 0,9106 GBP/USD 1,2534 1,2441

afp/rp