Le dollar a légèrement baissé lundi, s'éloignant des sommets de six mois contre le yen, alors que l'accord sur le plafond de la dette américaine a augmenté l'appétit pour le risque sur les marchés mondiaux et réduit l'attrait du billet vert pour les valeurs sûres.

Le président américain Joe Biden a finalisé dimanche un accord budgétaire avec le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'au 1er janvier 2025, et a déclaré que l'accord était prêt à être soumis au vote du Congrès.

Après avoir brièvement touché un plus haut de six mois à 140,91 yens durant les échanges avec l'Asie, le dollar s'est replié et a perdu 0,25 % à 140,25 yens.

Le Dollar Index, qui mesure la valeur de l'unité américaine par rapport à un panier d'autres devises majeures, était également un peu plus faible autour de 104,22 mais pas loin des pics de deux mois de la semaine dernière.

Le recul du dollar, valeur refuge, s'est produit alors que les actions mondiales se sont redressées à la suite des nouvelles positives en provenance de Washington, bien que le commerce ait été généralement modéré, une partie de l'Europe, y compris la Grande-Bretagne, étant en vacances. Lundi était également un jour férié aux États-Unis.

"Une réaction initiale à la hausse des risques est probable car le nuage de la défaillance des États-Unis s'est dissipé", a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo Markets à Singapour.

"Mais l'attention se portera rapidement sur le fait que l'obtention de l'accord n'est qu'une étape du processus et qu'un accord de la Chambre des représentants et du Sénat d'ici le 5 juin est encore très difficile à obtenir.

L'accord suspendrait la limite de la dette jusqu'au 1er janvier 2025, plafonnerait les dépenses dans les budgets 2024 et 2025, récupérerait les fonds COVID non utilisés, accélérerait le processus d'autorisation pour certains projets énergétiques et inclurait des exigences supplémentaires en matière de travail pour les programmes d'aide alimentaire destinés aux Américains pauvres.

ÉLECTION EN ESPAGNE

En Europe, l'euro était en baisse de 0,14 % à 1,0717 $, sans réaction immédiate à l'annonce d'élections anticipées en Espagne.

Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré lundi que le vote aurait lieu le

23 juillet

après que son gouvernement de coalition de gauche a subi de lourdes pertes lors des scrutins régionaux de dimanche.

L'optimisme mondial a poussé les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, à s'éloigner de leurs plus bas niveaux de la semaine dernière.

Le dollar australien a augmenté de 0,3 % pour atteindre 0,6539 $, tandis que le kiwi a progressé de 0,2 % pour atteindre 0,6058 $.

"Nous avons une réaction positive au risque jusqu'à présent à la nouvelle de l'accord sur la dette", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

"Il est évident qu'il est toujours nécessaire de faire passer cet accord sur la dette, mais je pense que les marchés sont heureux de voyager sur la présomption qu'il sera conclu avant la nouvelle date X."

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré vendredi que le gouvernement serait en défaut de paiement si le Congrès ne relevait pas le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars d'ici le 5 juin, alors qu'elle avait précédemment déclaré qu'un défaut de paiement pourrait survenir dès le 1er juin.

L'idée que le cycle de hausse des taux américains pourrait ne pas se terminer aussi vite qu'on l'espérait, étant donné les signes de vigueur économique, a soutenu le dollar ce mois-ci et pourrait soutenir la monnaie même si les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine s'apaisent.

Le dollar était en passe de réaliser un gain mensuel d'environ 3 % par rapport à la monnaie japonaise. Le Dollar Index a gagné 2,5% en mai.

Les données publiées vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en avril et que l'inflation s'est accélérée, renforçant ainsi les signes d'une économie toujours résistante.

Les marchés monétaires estiment qu'il y a environ 62 % de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base en juin, contre environ 26 % il y a une semaine.

Ailleurs, la livre turque a touché un nouveau record à la baisse à 20,08 pour un dollar après que le président Tayyip Erdogan ait décroché la victoire à l'élection présidentielle du pays dimanche, prolongeant son régime de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.