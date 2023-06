Le dollar a légèrement augmenté et la livre sterling était proche de son plus haut niveau depuis 14 mois lundi, les investisseurs ayant digéré une série de décisions de politique monétaire prises par les banques centrales la semaine dernière et s'attendant à une décision cruciale de la Banque d'Angleterre jeudi.

Les mouvements du marché des devises ont été dominés par les efforts des banques centrales à l'échelle mondiale pour freiner l'inflation élevée, l'indice du dollar ayant enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier la semaine dernière après que la Réserve fédérale américaine ait renoncé à une augmentation de ses taux d'intérêt.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grandes contreparties, a augmenté de 0,2 % pour atteindre 102,480. Il n'est pas loin de son niveau le plus bas d'un mois, à 102,00, atteint vendredi. Les marchés américains sont fermés lundi pour cause de vacances.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'au moins 25 points de base lors de sa réunion de jeudi, alors qu'elle lutte contre une inflation plus de quatre fois supérieure à son objectif.

La livre sterling s'approche de son plus haut niveau depuis 14 mois par rapport au dollar, car on s'attend à ce que les taux d'intérêt britanniques augmentent plus rapidement que ceux des autres grandes économies. La livre a légèrement baissé de 0,2 % à 1,27960 $.

Les marchés monétaires estiment qu'il y a 72 % de chances que la BoE opte pour une hausse de 25 points de base et 28 % pour une hausse de 50 points de base.

Au cours d'une semaine chargée pour les banques centrales, la Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux de 25 points de base et a laissé la porte ouverte à d'autres hausses, tandis que la décision de la Banque du Japon, vendredi, de maintenir sa politique ultra-légère a fragilisé le yen.

L'inflation dans la zone euro risque de dépasser les prévisions récemment revues à la hausse et la BCE devrait se tromper en augmentant trop les taux plutôt que trop peu, a déclaré lundi Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE.

L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, a déclaré plus tôt que la BCE était susceptible de relever ses taux le mois prochain, mais la réunion de septembre est trop éloignée et la décision sera influencée par les données à venir.

L'euro a reculé de 0,2 % à 1,09190 $, s'échangeant près d'un pic d'un mois, tandis que le yen est resté globalement stable à 141,840, près d'un plus bas de sept mois de 142,005 plus tôt ce lundi.

Les traders suivront de près le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès américain, prévu mercredi et jeudi de cette semaine, pour tout indice sur la trajectoire future des taux dans la plus grande économie du monde.

Les analystes de devises chez MUFG ont déclaré dans une note que le témoignage était l'un des événements à risque importants pour le dollar cette semaine, mais ont déclaré qu'ils s'attendaient à un message similaire après la décision de la Fed la semaine dernière.

"La Fed a clairement indiqué qu'elle pensait pouvoir ralentir le rythme des hausses, mais que la décision de ne pas augmenter les taux ce mois-ci ne signifiait pas que le cycle de hausse était terminé", ont déclaré les analystes.

Les marchés évaluent à 72 % la probabilité que la Fed procède à une hausse de 25 points de base le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME.