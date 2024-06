Le seul "gagnant" d'une éventuelle guerre commerciale totale entre l'Occident et la Chine sera probablement le dollar américain.

L'incertitude autour de la politique commerciale mondiale est la plus élevée depuis 2018-2019, lorsque les affrontements entre l'administration de l'ancien président américain Donald Trump et Pékin ont atteint des sommets de fièvre. Elle est encore loin de ces sommets, mais fera l'objet d'une plus grande attention à l'approche de l'élection présidentielle américaine.

Quel que soit le vainqueur en novembre, de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de Chine et de probables représailles semblent inévitables. La Chine a déjà prévenu que si l'Europe rejoignait le train des droits de douane, cela constituerait une "guerre commerciale".

Le retour de M. Trump à la Maison Blanche augmenterait considérablement les enjeux.

La montée du protectionnisme et la diminution des échanges transfrontaliers peuvent freiner la croissance partout dans le monde, mais les États-Unis - la superpuissance économique et monétaire mondiale - disposent de protections que les autres pays n'ont pas.

Il s'agit notamment de la nature relativement fermée de l'économie, de l'importance mondiale des marchés d'actions et d'obligations américains et de l'omniprésence du dollar dans les réserves internationales.

Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne souffriront pas : la croissance ralentirait et l'inflation pourrait augmenter. Mais une inflation plus élevée retarde ou élimine éventuellement les réductions de taux d'intérêt de la Fed, et la croissance en Europe et en Asie serait plus vulnérable qu'aux États-Unis.

En bref, la douleur sera probablement ressentie de manière plus aiguë dans d'autres monnaies, dont aucune n'a le statut de valeur refuge du dollar. Et dans le monde des taux de change, tout est relatif.

TROIS FOIS PLUS DE DÉGÂTS

Les économistes de Goldman Sachs ont tenté de quantifier les risques pour la croissance des États-Unis et de la zone euro en analysant la guerre commerciale de 2018-2019 et au-delà à travers trois lentilles - les commentaires des entreprises américaines et européennes sur l'incertitude commerciale, les rendements boursiers autour des annonces de tarifs douaniers et les modèles d'investissement entre les pays.

Ils ont constaté qu'une augmentation de l'incertitude de la politique commerciale jusqu'aux niveaux de 2018-2019 réduirait probablement la croissance du PIB américain de trois dixièmes de point de pourcentage. L'impact estimé sur la croissance de la zone euro serait trois fois plus important.

Pour une région dont la croissance devrait déjà être nettement plus lente que celle des États-Unis, à savoir seulement 0,8 % cette année et 1,5 % l'année prochaine, selon le Fonds monétaire international, il s'agirait d'un coup dur. Un assouplissement monétaire agressif de la part de la Banque centrale européenne pourrait s'ensuivre, sapant l'euro.

"De nouvelles augmentations de l'incertitude de la politique commerciale posent un risque significatif de baisse de nos perspectives de croissance mondiale en 2024H2 (deuxième semestre 2024) et 2025 ... avec des effets plus importants dans les économies où les exportations représentent une plus grande part du PIB", ont écrit les économistes de Goldman's mardi.

FERMÉ

L'économie américaine est beaucoup moins ouverte que ses homologues européenne ou chinoise, ce qui signifie que les perturbations du commerce devraient avoir un impact relativement limité.

Selon la Banque mondiale, les exportations américaines de biens et de services représentaient 11,8 % du PIB en 2022, contre 20,7 % en Chine. Les données d'Eurostat montrent que les exportations de biens de la zone euro représentaient l'année dernière 20 % du PIB.

La persistance et la détérioration du déficit commercial pendant des années ont été considérées comme un frein majeur pour le dollar, car les États-Unis ont dû aspirer d'énormes quantités de capitaux étrangers pour combler le déficit et empêcher la chute du dollar.

Mais l'année dernière, le déficit commercial des États-Unis s'est élevé à 2,8 % du PIB, soit beaucoup moins que l'année précédente et la moitié de ce qu'il était au milieu des années 2000. La délocalisation, l'autosuffisance énergétique et les efforts déployés pour relancer l'industrie manufacturière nationale sont autant d'éléments qui indiquent que le déficit ne sera plus le frein au dollar qu'il a été par le passé.

Et ce, avant qu'une escalade tarifaire ne vienne encore réduire les importations américaines.

PARITÉ EURO ?

Les problèmes économiques intérieurs et la position géopolitique de la Chine suffisent à dissuader les étrangers d'investir dans le pays. Mais ce n'est pas une coïncidence si les flux d'investissements directs étrangers vers la Chine chutent à leur rythme le plus rapide depuis 15 ans, au moment même où les tensions commerciales reprennent de plus belle.

Les actions chinoises sont sous-performantes, à peine en territoire positif pour cette année et après une année 2023 désastreuse. Pékin s'efforce de maintenir le yuan, qui est à son plus bas niveau depuis sept mois par rapport au dollar.

Les actions européennes et l'euro n'ont pas réagi favorablement aux récents titres concernant les droits de douane imposés par Bruxelles sur certaines importations en provenance de Chine. Compte tenu de l'étroitesse des relations commerciales entre la zone euro et la Chine, ce n'est pas une surprise.

La zone euro importe plus de biens de Chine que n'importe où ailleurs dans le monde, et le poids du yuan dans l'euro pondéré par les échanges commerciaux rivalise avec celui du dollar. Les tensions commerciales entre la Chine et l'Europe toucheront durement l'euro.

Et comme l'euro pèse près de 60 % de l'indice plus large du dollar, il existe naturellement une forte corrélation inverse entre le sort de l'euro et celui du dollar.

Les analystes de la Deutsche Bank prévoient que le dollar restera "plus fort plus longtemps" cette année et l'année prochaine, même si l'élan pourrait s'estomper au fur et à mesure que le cycle s'allonge.

Une position plus belliqueuse sur le commerce de la part du vainqueur de la Maison Blanche en novembre, quel qu'il soit, constituerait toutefois un développement positif majeur pour le dollar et pousserait probablement l'euro à redescendre vers la parité.

"Le dollar sous-estime les risques liés au protectionnisme américain", ont-ils écrit mercredi.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).