Le dollar américain et les rendements des bons du Trésor ont augmenté jeudi, alors que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a suggéré que d'autres hausses des taux d'intérêt américains pourraient être nécessaires pour freiner l'inflation et que la Banque d'Angleterre a procédé à une hausse des taux plus importante que prévu.

Les indices boursiers mondiaux ont peu varié.

La Banque nationale suisse (BNS) et la Norges Bank ont également relevé leurs taux de référence, soulignant les inquiétudes des banques centrales concernant l'inflation mondiale tout en alimentant les craintes concernant l'impact des hausses de taux sur la demande.

La BofE a annoncé une hausse d'un demi-point de son taux à 5 %. Bien que l'ampleur de cette hausse ait surpris les marchés, les attentes d'un resserrement des taux de la BoE ont augmenté ces derniers jours.

Avant la décision de jeudi, les investisseurs s'attendaient à ce que le taux d'escompte de la BoE atteigne 6 % d'ici la fin de l'année. En revanche, les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière prévoyaient un pic de 5 %.

M. Powell, lors de sa deuxième journée de témoignage devant les législateurs, a de nouveau laissé entendre que la banque centrale américaine n'avait pas atteint la fin de son cycle de resserrement monétaire.

En outre,

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed

lors d'un événement à Cleveland, a déclaré que "des augmentations supplémentaires des taux directeurs" seront nécessaires pour contrôler l'inflation.

"Les investisseurs doivent admettre que les banques centrales du monde entier vont continuer à lutter énergiquement contre l'inflation", a déclaré Oliver Pursche, premier vice-président et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

La semaine dernière, la Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence entre 5 % et 5,25 %, mais la plupart des décideurs politiques prévoient au moins deux autres hausses de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année.

Mercredi, M. Powell a déclaré, lors d'une allocution devant les législateurs à Washington, que les perspectives de deux nouvelles hausses de taux de 25 points de base constituaient "une assez bonne estimation" de la direction que prendrait la banque centrale si l'économie continuait à suivre sa trajectoire actuelle.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,4 % pour atteindre 102,40. Par rapport au yen, le dollar était en hausse de 0,8 % à 142,96 yens.

Les rendements du Trésor américain ont également augmenté, en ligne avec ceux des obligations britanniques, les investisseurs se concentrant sur les commentaires hawkish de Powell et la hausse de la BoE.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 7,2 points de base à 3,795%, contre 3,723% mercredi en fin de journée.

À Wall Street, les actions étaient majoritairement en hausse, les actions des secteurs de la consommation discrétionnaire et de la technologie figurant parmi les plus gros gains de la journée.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 10,58 points, soit 0,03%, pour atteindre 33 962,1, le S&P 500 a gagné 11,56 points, soit 0,26%, pour atteindre 4 377,25, et le Nasdaq Composite a ajouté 94,96 points, soit 0,7%, pour atteindre 13 597,16.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,51 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,02 %.

En ce qui concerne les matières premières, les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade ont enregistré de fortes baisses après des prises de bénéfices, tandis que les contrats à terme sur le pétrole ont chuté sur fond d'inquiétudes concernant la demande de carburant.

Le pétrole brut américain a chuté de 4,16 % pour s'établir à 69,51 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 74,14 dollars, en baisse de 3,86 % sur la journée.