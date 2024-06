Le dollar a atteint son plus haut niveau en sept semaines face au yen jeudi, tandis que la livre sterling et l'euro ont chuté dans un contexte où l'économie américaine est en train de sortir de l'impasse, tandis que les traders attendent des données supplémentaires qui soutiennent les arguments en faveur d'une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année.

Les ventes au détail du mois de mai publiées cette semaine ont été tièdes et le marché du travail semble s'affaiblir. Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, mais est resté plus élevé que prévu, selon des données publiées jeudi, ce qui indique que le marché de l'emploi est resté solide malgré un ralentissement progressif.

"Demain, l'indice des directeurs d'achat américain pourrait être le catalyseur d'une journée de volatilité plus élevée. Nous garderons donc un œil sur cet indice pour conclure la semaine", a déclaré Helen Given, directrice associée du trading chez Monex USA, à Washington.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis le 29 avril contre le yen et était en hausse de 0,51% à 158,89 yens dans les échanges de New York. Les traders restent attentifs aux signes d'une intervention continue de la Banque du Japon pour stimuler une monnaie qui a atteint son niveau le plus bas en 34 ans à la fin du mois d'avril.

Les marchés du yen ont été secoués depuis que la Banque du Japon s'est montrée dovish la semaine dernière

a maintenu son objectif de politique

et a déclaré qu'elle avait l'intention de publier prochainement un plan visant à réduire les achats d'obligations.

"Je pense que le marché a été quelque peu déçu par les actions de la Banque du Japon. Pour le marché, c'était un peu comme un coup de pied dans la fourmilière pour le yen", a déclaré Amo Sahota, directeur de Klarity FX, à San Francisco.

"Dans ce cas, nous continuerons à effectuer des opérations de portage très simples, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. La Banque du Japon et le ministère des Finances doivent être un peu nerveux ou se concentrer à nouveau sur les risques d'intervention."

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré plus tôt jeudi qu'il n'y avait pas de limite aux ressources disponibles pour les interventions sur le marché des changes, a rapporté l'agence de presse Jiji.

Parallèlement à la faiblesse du yen, les baisses de l'euro et de la livre sterling ont soutenu l'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, et qui a augmenté de 0,4 % pour atteindre 105,61.

L'euro était en baisse de 0,34 % par rapport au dollar, à 1,0708 dollar. Il a atteint son plus bas niveau en séance, à 1,0706, mais est resté au-dessus de son plus bas niveau en six semaines, à 1,0667, atteint vendredi.

La livre sterling a baissé de 0,42% à 1,2667 $, après avoir atteint son plus bas niveau en cinq semaines dans les échanges de l'après-midi. Plus tôt dans la journée, la

Banque d'Angleterre a laissé ses taux inchangés, certains responsables politiques déclarant que leur décision de ne pas réduire les taux était "finement équilibrée".

Le franc suisse a également chuté après que la Banque nationale suisse a abaissé ses taux d'intérêt à 1,25 %, après une réduction en mars.

Le dollar a grimpé de 0,7 % à 0,8909 franc, alors que la monnaie suisse est tombée d'un plus haut de trois mois après la réduction des taux, qui s'est accompagnée de prévisions annonçant une nouvelle baisse de l'inflation à 1,1 % en 2025.

L'indice du dollar a augmenté après dix jours de volatilité, avec des données économiques américaines mitigées et une incertitude politique en France qui a ébranlé les marchés européens.

"Tout compte fait, il semble que le dollar se dirige vers une cinquième semaine consécutive de hausse, simplement parce que la situation économique des États-Unis n'est pas aussi mauvaise que celle de beaucoup de ses pairs", a déclaré M. Given.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté d'environ 0,4 % pour atteindre 65 105 dollars.