Le dollar américain était à la recherche d'une direction lundi, les investisseurs continuant à digérer la série de réunions des banques centrales de la semaine dernière, y compris la décision de la Banque du Japon de maintenir sa politique ultra-légère qui maintient la fragilité du yen.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grands rivaux, n'a progressé que de 0,029% à 102,31, non loin d'un plus bas d'un mois de 102,00 qu'il a touché vendredi. Les marchés américains sont fermés lundi pour cause de vacances.

Au cours d'une semaine chargée pour les banques centrales, la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi, mais a laissé entendre que d'autres augmentations étaient en cours pour maîtriser l'inflation.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi et a laissé la porte ouverte à d'autres hausses, tandis que la Banque du Japon a clôturé la semaine.

"Le maintien de la position hawkish de la Fed signifie que la barre d'un relèvement le mois prochain est basse", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Forex à New York. M. Chandler a déclaré que le marché semble sceptique quant aux prévisions de la Fed concernant deux hausses supplémentaires cette année.

Au contraire, la plupart des investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale ait terminé son resserrement en juillet. Les marchés évaluent à 72 % la probabilité que la Fed augmente ses taux de 25 points de base le mois prochain, mais qu'elle s'arrête ensuite, selon l'outil FedWatch du CME.

Moh Siong Sim, stratège en matière de devises à la Bank of Singapore, a déclaré que de nombreux investisseurs pensent que si la Fed augmente ses taux en juillet, la prochaine hausse aura probablement lieu en octobre ou en novembre et qu'à ce moment-là, l'inflation aura suffisamment baissé pour ne pas justifier une nouvelle hausse.

"Je pense que c'est ce à quoi le marché s'attend, mais il reste à savoir si c'est réaliste ou non.

Le marché devrait se concentrer sur le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, plus tard cette semaine devant le Congrès, où les analystes s'attendent à ce que M. Powell adopte une position hawkish. Les responsables de la Fed ont adopté un ton hawkish depuis la réunion.

YEN FAIBLE

Comme prévu, la BOJ a maintenu vendredi son objectif de taux à court terme de -0,1% et un plafond de 0% sur le rendement des obligations à 10 ans fixé dans le cadre de sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC), poussant le yen à la baisse contre les principales devises.

Face au dollar, le yen a touché un plus bas de près de sept mois à 141,975 plus tôt dans la journée de lundi. Il a atteint en dernier lieu 141,53 pour un dollar.

Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans face à l'euro, à 155,355, en début de séance, avant de se retourner pour s'échanger à 154,79. Contre la livre sterling, il a atteint 182,11 pour une livre, son plus bas niveau depuis décembre 2015.

Pendant ce temps, l'euro était à 1,0935 $, oscillant près d'un pic d'un mois. La monnaie unique a gagné plus de 2 % depuis le début du mois de juin.

Après de fortes hausses la semaine dernière, y compris des plus hauts de plusieurs mois vendredi, le dollar australien a glissé de 0,48% à 0,684 $ et le kiwi a perdu 0,30% à 0,621 $.

La livre sterling a reculé de 0,04 % à 1,2812 $, mais n'était pas loin d'un pic de près de 14 mois, avant la réunion de politique générale de la Banque d'Angleterre jeudi.

La BoE devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires alors que la banque centrale lutte contre une inflation plus de quatre fois supérieure à son objectif, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes la semaine dernière.

"Il y a des attentes, mais aussi des besoins", a déclaré M. Sim, de la Banque de Singapour. "Le Royaume-Uni est le pays où l'inflation reste problématique et la Banque d'Angleterre est sous pression pour répondre au problème de l'inflation.