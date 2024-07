Le dollar était sur le devant de la scène mercredi, après avoir rebondi d'un plus bas de trois semaines suite au ton prudent du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur la rapidité des baisses de taux d'intérêt.

Le dollar néo-zélandais a légèrement augmenté avant la décision de la banque centrale sur les taux, les traders étant à l'affût de tout signal sur le calendrier de l'assouplissement de la politique.

Au cours de la première journée de son témoignage devant le Congrès, M. Powell a déclaré qu'une réduction des taux n'était pas appropriée tant que la Fed n'était pas "plus confiante" dans le fait que l'inflation se dirigeait vers l'objectif d'inflation de 2 %.

Toutefois, il a souligné le ralentissement du marché de l'emploi, déclarant que "nous sommes maintenant confrontés à des risques à double face" et que nous ne pouvons plus nous concentrer uniquement sur l'inflation.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grandes devises, dont l'euro et le yen, était stable à 105,11 au début de la journée asiatique, après avoir augmenté d'environ 0,1 % mardi. Lundi, il avait atteint son niveau le plus bas depuis le 13 juin, à la suite d'une baisse inattendue des chiffres de l'emploi.

Les traders prévoient environ 73 % de chances pour une réduction des taux d'ici septembre, contre 76 % un jour plus tôt. Une deuxième réduction est généralement prévue d'ici décembre.

"Powell a pris soin de ne pas s'engager à l'avance sur une voie dont il pourrait être facilement écarté par le flux de données", a déclaré Taylor Nugent, économiste principal des marchés à la National Australia Bank.

"Même si les marchés considèrent septembre comme la date probable de lancement, il est difficile pour les prix de se raffermir davantage avec trois impressions de l'IPC et deux chiffres de l'emploi à traiter, ce qui pourrait facilement retarder les choses.

Après son témoignage devant le Sénat, M. Powell s'exprimera devant la Chambre des représentants plus tard dans la journée de mercredi. Les données de l'IPC pour le mois de juin sont attendues jeudi.

Le dollar a augmenté de 0,07% à 161,41 yens.

L'euro est resté stable à 1,0815 dollar.

Le dollar australien a peu varié à 0,6739 $, restant proche du pic de six mois de lundi à 0,67615 $.

Le kiwi néo-zélandais a augmenté de 0,1% à 0,6131 $, mais est resté pratiquement stable cette semaine après avoir fortement reculé par rapport au sommet de trois semaines de 0,6171 $ atteint lundi.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande est largement attendue pour maintenir les taux stables lors de l'annonce de sa décision de politique à 0200 GMT, car elle prend son temps pour juger si l'inflation a été maîtrisée. Lors de sa dernière réunion, elle a même signalé le risque d'une nouvelle hausse des taux.

"La RBNZ pourrait noter le risque d'une baisse de l'inflation plus rapide que prévu", a déclaré Kristina Clifton, économiste principale à la Commonwealth Bank of Australia.

"Si c'est le cas, les marchés financiers pourraient estimer que la première baisse des taux de la RBNZ aura lieu en octobre, contre novembre actuellement, ce qui entraînerait un recul du kiwi à 1,1031 dollar néo-zélandais pour un dollar australien, a-t-elle ajouté.

Le dollar australien s'est échangé pour la dernière fois à 1,0996 dollar néo-zélandais.