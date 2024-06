Le dollar s'est éloigné du niveau clé de 160 yens mardi, les craintes d'une intervention des autorités japonaises ayant dissuadé les opérateurs de punir trop sévèrement le yen par rapport aux autres devises.

Ailleurs, le bitcoin a regagné un peu de terrain après sa pire journée en plus de deux mois au début de la semaine, en partie en raison des flux sortant des fonds négociés en bourse (ETF) bitcoin, selon les analystes.

Le dollar était 0,1% plus bas à 159,43 yens, s'accrochant à une fourchette étroite, les traders restant prudents de tester un niveau qui a provoqué une intervention de 9,79 trillions de yens (61,33 milliards de dollars) de Tokyo à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai.

Cette intervention a permis au yen de se maintenir et de ne pas atteindre de nouveaux records face à d'autres devises, la livre sterling se situant juste en dessous d'un plus haut de 16 ans à 202,34 yens.

"Le marché montre qu'il est nerveux et qu'il est très préoccupé par cette situation", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Il y a des risques inhérents à être à découvert sur le yen japonais en tant qu'opération de portage, ce qui est bien sûr ce que (les autorités) veulent voir.

"La première chose à faire est de dire aux spéculateurs sur les devises et à ceux qui détiennent des positions de portage qu'ils sont prévenus : si vous maintenez ces positions maintenant, vous courez le risque d'une chute de 400 à 500 points du dollar par rapport au yen.

La dernière baisse du yen fait suite à la réunion de juin de la Banque du Japon (BOJ), au cours de laquelle les responsables politiques ont déçu les investisseurs qui pariaient sur une réduction immédiate des achats massifs d'obligations de la BOJ.

Le compte rendu de la réunion publié lundi montre que la banque centrale a débattu de la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt à court terme, l'un des responsables politiques appelant à une augmentation "sans trop tarder".

Sur le marché général, le dollar s'est légèrement détendu avant la publication vendredi de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale.

La livre sterling était en hausse de 0,1 % à 1,2691 $, tandis que le dollar australien était stable à 0,6656 $.

Le yuan chinois était également sous pression, s'affaiblissant à 7,2626 pour un dollar, à portée de vue de la limite inférieure de la banque centrale, à 7,265 mardi.

Le yuan n'a jamais dépassé ce seuil.

LA POLITIQUE EN LIGNE DE MIRE

La politique était également au centre des préoccupations des investisseurs, avec le premier débat présidentiel américain entre le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump, prévu jeudi, et les élections françaises qui débuteront ce week-end.

L'euro, qui a été mis sous pression par les troubles politiques en France à la suite de l'élection surprise du président Emmanuel Macron au début du mois, a reculé de 0,1 % à 1,0721 $, ce qui représente une perte mensuelle de 1 %.

Cependant, il se négocie toujours dans la fourchette de 1,07-1,08 dollars qu'il a maintenue pendant la majeure partie de l'année.

"Il me semble de plus en plus qu'il faudra une grosse surprise pour faire sortir le taux de cette fourchette de manière durable", a déclaré Volkmar Baur, stratège à la Commerzbank.

Sur le front des marchés, M. Baur a cité les chiffres de l'inflation de base américaine de vendredi comme un catalyseur potentiel et les données sur l'inflation allemande et française de la semaine prochaine comme un autre.

Sur le plan politique, M. Baur a noté que l'élection de dimanche en France n'est qu'un premier tour de scrutin, et que les résultats "devraient différer de manière significative des sondages" pour avoir un impact important.

Le dollar s'est maintenu à 105,51 contre un panier de devises.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 3,1 % pour atteindre 61 348 $, récupérant une partie de la chute de 6,65 % de la veille, qui a été entraînée par des flux d'investissement continus.

"Nous avons vu des retraits, nous avons vu six jours de suite des fonds sortir des ETF bitcoin cash", a déclaré Weston de Pepperstone.

"Pour moi, le bitcoin est un véhicule d'impulsion, et l'impulsion fonctionne dans les deux sens. S'il va dans une direction et que le taux de changement s'accélère, pour moi, vous restez à l'écart et vous laissez la vente se produire jusqu'à ce qu'elle puisse former une base. Et pour l'instant, la tendance est à la baisse".

(1 $ = 159,6300 yens)