Le dollar américain a frôlé son plus haut niveau depuis 38 ans face au yen mardi, suite à la hausse des rendements des bons du Trésor, les investisseurs ayant envisagé la possibilité d'une seconde présidence de Donald Trump.

L'euro est resté ferme alors que les partis politiques français rivaux ont uni leurs forces pour tenter d'empêcher le Rassemblement national (RN) d'extrême droite de prendre le pouvoir.

Les actions ont été globalement mixtes en Asie, tandis que le pétrole brut a légèrement augmenté après une forte hausse au cours de la session précédente.

Plus tard dans la journée, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell s'exprimera lors d'un événement organisé par la Banque centrale européenne, mettant l'accent sur la trajectoire de la politique monétaire américaine dans une semaine qui verra plusieurs rapports sur l'emploi très surveillés, y compris les données sur les ouvertures d'emplois JOLTS de mardi, un favori de la Fed.

Le dollar s'est légèrement renforcé à 161,56 yens mardi, restant proche du pic de la nuit de 161,72 yens, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis décembre 1986.

La paire de devises est très sensible aux rendements américains, et le rendement de référence du Trésor à 10 ans a grimpé de près de 14 points de base à 4,479% pour commencer la semaine. Les analystes ont attribué ce mouvement aux attentes d'une victoire de Trump à la présidence, ce qui entraînerait une augmentation des droits de douane et des emprunts d'État. Le rendement à 10 ans s'élevait à 4,4534 % au moment de l'ouverture de la bourse de Tokyo.

L'échec du président Joe Biden lors du débat de la semaine dernière a été l'élément déclencheur de la hausse des rendements, mais un autre catalyseur a été la décision de la Cour suprême, lundi, selon laquelle M. Trump bénéficie d'une large immunité contre les tentatives d'annulation de sa défaite aux élections de 2020, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Les opérateurs obligataires ont un œil sur les chances croissantes de Trump d'accéder à la Maison Blanche, et le marché a le sentiment que Trump 2.0 sera inflationniste", a déclaré M. Weston.

Le malaise du yen a mis les traders en alerte pour une intervention japonaise après que les autorités aient dépensé quelque 9,8 trillions de yens (60,65 milliards de dollars) entre fin avril et début mai, lorsque la monnaie a plongé à 160,82 pour un dollar.

Dans le même temps, l'euro s'est maintenu face au billet vert, perdant 0,07% à 1,0733 dollar, après avoir atteint 1,0776 dollar lundi, pour la première fois depuis le 13 juin.

Les investisseurs ont exprimé leur soulagement que le parti RN de Marine LePen, anti-immigration et eurosceptique, n'ait pas obtenu une plus grande part des votes au premier tour le week-end dernier.

Les opposants au parti se regroupent à présent pour retirer tactiquement des candidats du second tour dimanche, de sorte que seul le candidat le mieux placé - quel que soit son parti - affronte le représentant du RN. La date limite de dépôt des bulletins de vote est fixée à mardi.

Les actions asiatiques ont commencé la journée de mardi avec une performance mitigée qui manquait de direction générale.

Les banques ont aidé le Nikkei japonais à progresser de 0,6 % dans un contexte de hausse des rendements obligataires nationaux, et les actions immobilières ont soutenu le Hang Seng de Hong Kong, qui a progressé de 0,3 %.

Mais les valeurs sûres du continent sont restées stables, tandis que l'indice de référence de Taïwan, à forte composante technologique, a baissé de 0,8 % et que le Kospi de Corée du Sud a chuté de 0,6 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,2 %.

Ailleurs, le pétrole brut a augmenté après des gains d'environ 2 % lundi, alors que la saison de conduite estivale de l'hémisphère nord commence.

Les contrats à terme sur le Brent ont ajouté 0,21% à 86,78 dollars le baril, s'appuyant sur une hausse de 1,9% au cours de la nuit. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 0,13% à 83,49 dollars, prolongeant un bond de 2,3% par rapport à la session précédente. (1 $ = 161,5900 yens)