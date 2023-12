Le dollar a légèrement augmenté mercredi avant la conclusion d'une réunion de politique de la Réserve fédérale qui pourrait donner des indications sur la date à laquelle la banque centrale américaine commencera à réduire les taux d'intérêt.

La livre sterling a été l'une des plus faibles de la journée, après que les données aient montré que l'économie britannique s'est contractée en octobre, augmentant le risque d'une récession et compliquant potentiellement les efforts de la Banque d'Angleterre (BoE) pour s'en tenir à sa position de ne pas réduire les taux lors de sa réunion de jeudi.

L'indice du dollar américain, qui mesure la performance de la monnaie par rapport à six autres, était en hausse de 0,2 % à 103,94, récupérant la majeure partie de la baisse de 0,31 % de la veille.

Les responsables de la Fed donneront une mise à jour des projections économiques et des taux d'intérêt plus tard dans la journée, après une réunion au cours de laquelle les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que les taux restent inchangés.

En particulier, les investisseurs observeront si le président de la Fed, Jerome Powell, repousse la perspective d'une réduction des taux d'intérêt au premier semestre 2024, mais aussi ce que le soi-disant "dot plot" de la banque centrale indique sur la pensée des décideurs politiques concernant les perspectives de la politique monétaire.

Les signes récents ont indiqué un atterrissage en douceur, mais les données de la nuit ont montré que les prix à la consommation ont augmenté de manière inattendue en novembre. Le marché des contrats à terme montre que les opérateurs s'attendent actuellement à quatre réductions de taux d'un quart de point l'année prochaine, la première étant prévue dès le mois de mai.

Le graphique à points pourrait s'avérer plus déterminant dans la définition des attentes du marché que les commentaires de Powell, a déclaré Craig Erlam, stratège chez OANDA.

"Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la Fed aligne son message sur ce que les marchés évaluent actuellement", a-t-il déclaré.

"Cela ne signifie pas que nous assisterons à une réaction agressive, comme cela a déjà été le cas, mais il est évident qu'à ce stade, tout se joue sur le plan des points. Ce que dit (Powell) n'a presque aucune importance si le graphique à points prévoit quatre baisses de taux l'année prochaine."

James Kniveton, cambiste principal chez Convera, a réitéré l'insistance de la Fed sur le fait qu'elle dépend des données, mais le marché "agit déjà comme si les baisses de taux étaient intégrées".

"Si la Fed revient ce soir sur ces prévisions de baisse de taux, l'indice du dollar pourrait avoir l'occasion de revenir dans la fourchette d'octobre de 105-107", a-t-il déclaré.

La Banque centrale européenne, la BoE, la Norges Bank et la Banque nationale suisse se réunissent jeudi. La banque centrale norvégienne est considérée comme la seule à pouvoir relever ses taux. Il existe également un risque que la BNS réduise son soutien au franc sur les marchés des devises.

La Banque du Japon (BOJ) se réunit la semaine prochaine, et le yen a été volatile en raison des spéculations sur le fait que la banque centrale est proche de mettre fin à sa politique de taux négatifs. Les espoirs grandissants que cela se produise mardi prochain ont été anéantis après que Bloomberg a rapporté cette semaine que les responsables de la BOJ ne voyaient pas la nécessité de se précipiter vers la sortie.

Le dollar a augmenté de 0,16% à 145,67 yens, après une baisse de 0,5% lors de la session précédente. Il s'est légèrement renforcé par rapport à l'euro, à 1,0786 dollar, et a progressé de 0,3 % par rapport à la livre, qui s'est échangée à 1,2525 dollar après la publication des chiffres du PIB britannique.

"Les chiffres d'octobre signifient que nous sommes sur la bonne voie pour un PIB légèrement négatif au quatrième trimestre au Royaume-Uni, bien que cela ne soit pas la priorité de la Banque d'Angleterre pour le moment. Nous nous attendons toujours à ce qu'un ton hawkish demain donne un coup de pouce à la livre sterling, en particulier sur les crosses", a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

La crypto-monnaie la plus importante, le bitcoin, a baissé de 0,3 % à 41 320 dollars, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau en 20 mois à 44 729 dollars.