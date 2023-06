Le dollar a légèrement baissé lundi, les opérateurs restant sur leurs gardes avant les décisions politiques prises cette semaine par plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale, qui devrait maintenir ses taux d'intérêt en suspens pour la première fois depuis janvier 2022.

Les réunions de politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BOJ) donneront le ton de la semaine, les marchés cherchant à obtenir des indices de la part des décideurs politiques sur l'évolution future des taux d'intérêt.

Les données sur l'inflation américaine du mois de mai sont également publiées mardi, alors que la Fed entame sa réunion de deux jours.

"Les marchés des changes devraient être modérés aujourd'hui en raison des réunions importantes de la Fed et de la BCE mercredi et jeudi", a déclaré Niels Christensen, analyste en chef chez Nordea.

Les marchés monétaires penchent en faveur d'une pause de la part de la Fed lorsqu'elle annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, selon l'outil FedWatch du CME, des attentes qui ont fait bondir les actions mondiales à un plus haut de 13 mois vendredi, alors que le sentiment de risque s'est amélioré.

À l'inverse, une nette majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BCE relève son taux directeur de 25 points de base cette semaine et une nouvelle fois en juillet, avant de marquer une pause pour le reste de l'année, l'inflation demeurant faible.

"Nous sommes à peu près d'accord avec le consensus, qui s'attend à ce que la Fed ne bouge pas cette semaine et à ce que la BCE relève son taux de 25 points de base", a déclaré M. Christensen de Nordea.

"Toutefois, une fois l'été passé, le marché sera très attentif à la date à laquelle la Fed commencera à réduire ses taux, ce qui pourrait rendre le dollar un peu vulnérable à l'avenir", a ajouté M. Christensen.

Le Dollar Index a perdu près de 0,5% la semaine dernière, sa pire baisse hebdomadaire depuis la mi-avril, et était en dernier lieu en baisse de 0,1% à 103,39.

L'euro a augmenté de 0,2 % à 1,0772 $ dans les premiers échanges de Londres, après avoir augmenté de 0,4 % la semaine dernière, son premier gain hebdomadaire en près d'un mois.

Ailleurs, le yen japonais a glissé à 139,49 pour un dollar américain, avant que la BOJ, qui devrait maintenir une politique monétaire ultra-loignante et une prévision de reprise économique modérée, alors que les dépenses robustes des entreprises et des ménages amortissent le choc du ralentissement de la demande étrangère, ont déclaré des sources à Reuters.

"Nos économistes s'attendent à ce que la BoJ maintienne sa politique inchangée la semaine prochaine, avant d'ajuster le YCC en juillet et de revoir à la hausse ses perspectives d'inflation", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

"Si cela s'avère exact, nous pensons que la faiblesse tactique du yen peut s'étendre contre le dollar et sur les crosses, en particulier parce que nous pensons que nous devrions continuer à être dans un contexte de taux américains plus élevés et de sentiment de risque favorable."

Le mois dernier, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a indiqué qu'elle avait fini de resserrer sa politique monétaire après avoir relevé ses taux à 5,5 %, leur plus haut niveau depuis plus de 14 ans, mettant ainsi fin à son cycle de hausse le plus agressif depuis 1999. Cela a fait chuter le kiwi de 2,7 % en mai.

Le kiwi était en hausse de 0,1 % à 0,6135 $, pas très loin d'un sommet de plus de deux semaines de 0,6138 $ atteint vendredi, la livre sterling a augmenté de 0,1 % et l'australien a augmenté de 0,3 % à 0,6763 $, avec un jour férié dans la majeure partie de l'Australie, ce qui a entraîné une réduction des échanges.

Le yuan chinois a étendu ses pertes pour s'échanger à son niveau le plus bas depuis novembre de l'année dernière, alors que les récentes données peu encourageantes ont augmenté les attentes d'un assouplissement monétaire de la part de la Banque Populaire de Chine cette année.