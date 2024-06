Les monnaies asiatiques sont restées fermes jeudi face à un dollar frappé par une inflation américaine plus faible que prévu, à l'exception du yen qui est resté serré avant une réunion de la Banque du Japon et alors que les décideurs américains ont signalé que les taux resteraient élevés pendant un certain temps encore.

Au cours de la nuit, l'euro a augmenté de 0,6 % et a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours, achetant pour la dernière fois 1,0811 $. Le dollar australien a augmenté de 0,9 % pour atteindre 0,6662 dollar et le dollar néo-zélandais a fait un bond de cinq mois au-dessus de 0,62 dollar avant de s'établir à 0,6183 dollar. Le yen a progressé, mais seulement d'environ 0,2 %.

Les gains ont été plus importants immédiatement après la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis, qui a montré que les prix à la consommation étaient restés stables d'un mois sur l'autre en mai, alors que le marché s'attendait à une hausse de 0,1 %.

Ils ont été réduits lorsque la Réserve fédérale a maintenu le taux des fonds à 5,25-5,5 % et que la projection médiane des décideurs concernant le nombre de réductions cette année est tombée à une seule, contre trois en mars.

La livre sterling a augmenté de 0,5 % au cours de la nuit pour atteindre 1,2798 $. Les mouvements matinaux ont été modestes dans les échanges asiatiques, bien que les monnaies battues à la baisse, telles que la roupie indonésienne, étaient probablement prêtes à un certain soulagement.

Malgré les projections de la Fed, les marchés ont continué à évaluer près de deux réductions de taux de 25 points de base cette année.

"Je pense que les marchés considèrent que le dollar américain s'affaiblit, avec des fluctuations intermédiaires", a déclaré Imre Speizer, stratège chez Westpac à Auckland. "Cela est dû (principalement) aux baisses de taux de la Fed, qui sont toujours prévues pour cette année.

Le yuan chinois était stable à 7,2627 dans les premiers échanges offshore, après avoir gagné un peu sur le dollar pendant la nuit.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a adopté un ton familier lors de sa conférence de presse et a souligné que les décideurs politiques seraient sensibles aux données économiques. Bien que moins de réductions aient été prévues pour cette année, les décideurs politiques les avaient prévues pour 2025 ou 2026.

"Bien que le point de vue sur la réduction des taux soit plus optimiste qu'en mars, nous pensons que les détails modèrent cet optimisme", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique pour les Amériques chez BNY, notant que 8 des 19 projections des décideurs politiques prévoyaient deux réductions cette année.

Néanmoins, ce n'est pas un réconfort pour le yen, qui lutte contre la tendance à la baisse alors que l'écart est si important entre les taux japonais proches de zéro et les taux américains à court terme beaucoup plus élevés.

La Banque du Japon termine vendredi une réunion de deux jours sur la politique monétaire et les marchés s'attendent à une annonce ou à un signal indiquant que la banque va réduire ses achats massifs d'obligations afin de permettre de nouvelles hausses des rendements japonais.

Le yen est donc susceptible d'être déçu. Le yen est resté instable à 156,82 par rapport au dollar et en retrait sur les devises - où il a atteint son plus bas niveau depuis 17 ans, à 97,06 par kiwi, et son plus bas niveau depuis 16 ans, à 200,91 par rapport à la livre sterling.

"Nous nous attendons à ce que la BOJ ne réponde pas à ces attentes, ce qui pourrait faire baisser les taux d'intérêt japonais et le yen", a déclaré Kristina Clifton, stratège principal en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Les communications des responsables de la BOJ suggèrent qu'elle souhaite prendre son temps pour ajuster à nouveau les paramètres de sa politique.