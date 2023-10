L'indice du dollar a grimpé lundi, s'appuyant sur quatre semaines consécutives de gains après que le gouvernement américain ait temporairement évité une fermeture et que les données économiques continuent de soutenir l'idée que la Réserve fédérale américaine maintiendra ses taux à un niveau plus élevé pendant une période plus longue.

Les données économiques ont montré que l'industrie manufacturière américaine a fait un pas de plus vers la reprise en septembre, la production ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, selon une enquête réalisée lundi qui a également montré que les prix payés pour les intrants par les usines ont considérablement baissé.

Au cours du week-end, le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire samedi en fin de journée, avec le soutien massif des démocrates, après que le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a renoncé à une demande antérieure des partisans de la ligne dure de son parti en faveur d'un projet de loi partisan, apaisant ainsi les craintes que la publication des données gouvernementales ne soit retardée et ne complique la vision de la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté après l'accord, au cours d'une semaine marquée par la publication des chiffres de l'emploi vendredi.

"En ce moment, tout tourne autour du marché obligataire et il semble que Wall Street soit en train de se réinitialiser et de comprendre que des taux plus élevés pendant plus longtemps vont changer la façon dont les investisseurs positionnent leurs portefeuilles, ce qui donne une certaine force sous-jacente au dollar en ce moment", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda à New York.

"L'idée est que la croissance américaine est bien meilleure que celle des autres pays, ce qui va probablement maintenir le différentiel de taux d'intérêt en sa faveur. Nous devons également voir ce qui se passe avec le Japon, qui est dans une position où il doit changer de politique avant que sa monnaie ne se dévalue encore plus."

L'indice du dollar a augmenté de 0,52 % pour atteindre 106,80. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,81 yens, en hausse de 0,31 %, après avoir atteint 149,90, son niveau le plus élevé depuis près d'un an.

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a déclaré qu'elle restait disposée à soutenir une nouvelle augmentation du taux d'intérêt directeur de la banque centrale lors d'une prochaine réunion si les données disponibles montrent que les progrès en matière d'inflation s'arrêtent ou progressent trop lentement.

Les investisseurs ont surveillé de près les signes d'intervention de la Banque du Japon (BOJ) sur la monnaie japonaise.

Le yen a été mis sous pression par rapport au dollar, car la BOJ reste une banque centrale dovish, surtout depuis que la Fed a entamé son cycle agressif de hausse des taux d'intérêt en mars 2022.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de septembre de la Banque du Japon a montré que davantage de décideurs politiques ont discuté des perspectives d'une sortie éventuelle de la politique ultra-libre, tandis que la banque centrale a également déclaré qu'elle mènerait des opérations supplémentaires d'achat d'obligations, alors qu'elle cherche à ralentir la hausse des rendements après que l'indice de référence a atteint son niveau le plus élevé en dix ans.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les autorités surveillaient de près les mouvements du taux de change avec un "fort sentiment d'urgence" alors qu'il s'approche de la barre des 150, mais il a refusé de commenter la possibilité d'une intervention à ce stade.

Sur le marché des devises, la livre sterling était en baisse de 0,4 % à 1,2158 dollar, après avoir perdu près de 4 % par rapport au dollar au cours du troisième trimestre.

L'euro s'est maintenu à 1,0503 dollar, tandis que la livre sterling s'est échangée à 1,2135 dollar, soit une baisse de 0,57 %, reflétant la divergence entre les économies américaine et européenne.

L'activité manufacturière dans la zone euro et en Grande-Bretagne est restée en forte baisse en septembre, selon des données définitives.