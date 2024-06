Toute semaine où les chiffres de l'inflation américaine, les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon et la plongée d'un pays de la zone euro dans la tourmente politique se succèdent, les investisseurs sont forcément confrontés à un blizzard de signaux contradictoires, comme ce fut le cas la semaine dernière.

Mais un signal clair a émergé, une particularité renforçant le récit de l'"exceptionnalisme américain" qui attire les capitaux du monde entier vers les actifs américains - la rupture de la relation traditionnelle entre le dollar et les bons du Trésor américain.

D'une manière générale, le dollar et les rendements américains montent et descendent souvent en tandem, ce qui indique une corrélation positive entre les deux. Par conséquent, la corrélation entre le dollar et les prix des obligations tend à être négative.

La semaine dernière, le rendement des obligations à 10 ans a chuté de plus de 20 points de base, enregistrant ainsi sa plus forte baisse hebdomadaire de l'année. Mais cela n'a pas atténué l'attrait du dollar, comme on pouvait s'y attendre - le dollar a connu sa meilleure semaine depuis le mois d'avril.

La semaine précédente, la situation était similaire, bien que moins brutale, ce qui indique que les liens entre le dollar et les obligations d'État sont en train de s'effriter.

La corrélation simple sur 25 jours entre le rendement du Trésor à 10 ans et l'indice du dollar est devenue négative pour la première fois depuis juillet dernier. L'effondrement de la corrélation au cours de la semaine dernière a été exceptionnellement rapide.

La corrélation entre l'indice du dollar et le futur des obligations du Trésor à 10 ans, qui est habituellement négative, est désormais positive pour la première fois depuis près d'un an. Là encore, ce revirement s'est produit en grande partie au cours de la semaine dernière.

La baisse des rendements des bons du Trésor n'est manifestement pas un obstacle pour le dollar. Où qu'ils regardent, les investisseurs voient des raisons de détenir des obligations américaines et donc une exposition non couverte au dollar - désinflation aux États-Unis, risque politique sur les marchés émergents (Mexique) et développés (France), malaise économique en Chine et réticence de la Banque du Japon à "normaliser" sa politique.

Il convient de noter que les turbulences politiques et boursières en France auront un impact considérable sur le dollar en raison de la pondération de près de 60 % de l'euro dans l'indice du dollar. Toutes choses égales par ailleurs, une baisse de 1 % de l'euro augmentera davantage la valeur globale du dollar qu'une baisse de 1 % du yen ou de la livre sterling.

"Dans tout cela, le dollar reste roi", a écrit la semaine dernière Brad Bechtel, responsable mondial des opérations de change chez Jefferies.

Les analystes de Goldman Sachs estiment que la baisse des rendements aux États-Unis et les éventuelles réductions de taux de la Fed en raison du ralentissement de l'inflation devraient finir par tirer le dollar vers le bas, mais pas dans le contexte actuel de "perturbations" à l'étranger.

"Pour l'instant, le dollar est considéré comme l'actif le plus propre pour les investisseurs mondiaux", ont-ils écrit vendredi.

SUIVEZ LE MOUVEMENT

L'indice du dollar, qui mesure sa valeur par rapport à un groupe de devises des marchés développés telles que l'euro, le yen et la livre sterling, se situe à son plus haut niveau depuis six semaines et est sur le point de renouer avec des sommets atteints pour la dernière fois en octobre.

Le risque évident est qu'un ou plusieurs de ces moteurs s'essoufflent ou fassent marche arrière. Peut-être la Banque du Japon relèvera-t-elle ses taux le mois prochain et réduira-t-elle son bilan de 5 000 milliards de dollars, ou bien la politique française se calmera-t-elle et l'argent retournera-t-il vers les actifs de la zone euro.

C'est possible. Il est également possible que le discours haussier sur le dollar persiste - Goldman et Evercore ISI évoquent la barre des 6 000 points pour le S&P 500 cette année, et Citi vient de rétrograder les actions européennes à "neutre" et de relever les actions américaines à "surpondérer".

"La force potentielle du dollar devrait être plus propice à la surperformance des États-Unis", notent-ils.

Du côté des actions, les arguments en faveur de l'achat de l'Oncle Sam sont bien connus mais, apparemment, loin d'être épuisés. Le boom de la technologie et de l'intelligence artificielle place pratiquement les grandes entreprises technologiques américaines dans un autre univers, et la croissance de l'économie et des bénéfices américains bat également ses rivaux en brèche.

Les données de Bank of America sur les flux le confirment : les fonds américains ont attiré des entrées nettes pendant huit semaines, dominées par la demande de grandes capitalisations et de technologies ; l'Europe et le Japon ont enregistré des sorties, bien que faibles, pendant quatre et cinq semaines, respectivement.

Stephen Jen et ses collègues d'Eurizon SLJ Asset Management ont une vision à plus long terme, mais pas moins optimiste. Ils estiment que l'"exceptionnalisme américain" peut être mesuré par la surperformance des entreprises américaines depuis la grande crise financière, par rapport à leurs homologues européennes et japonaises, ainsi qu'au gouvernement américain.

En d'autres termes, les entreprises américaines sont extrêmement rentables, en termes de marges bénéficiaires et de croissance des bénéfices, et il n'est donc pas surprenant que les prix et les valorisations des actions américaines soient plus élevés.

"À l'avenir, nous pensons que cette divergence (...) va plus probablement persister que converger", a écrit M. Jen la semaine dernière, ajoutant que la désinflation fera baisser les rendements des obligations et des bénéfices américains, ce qui donnera aux prix des actions une plus grande marge de manœuvre pour continuer à augmenter.

"Non, nous ne pensons pas que les actions américaines soient trop chères.

Dans ce scénario, les obligations, les actions et la monnaie américaines s'apprécient toutes. C'est un scénario dont nous avons eu un aperçu la semaine dernière.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).