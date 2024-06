Londres (awp/afp) - Le dollar hésitait vendredi avant la publication d'un indice d'inflation très attendu aux Etats-Unis, qui pourrait convaincre la Réserve fédérale (Fed) d'amorcer une baisse de ses taux d'intérêt ou au contraire de patienter.

Vers 11h25, le billet vert remontait légèrement par rapport à la monnaie unique qui cédait 0,06% à 1,0695 dollar, et restait quasiment stable contre la devise britannique, qui reculait de 0,01% à 1,2638 dollar.

Le marché guette la publication de l'indice PCE pour mai, la jauge préférée de la Fed sur l'inflation, dont la hausse est attendue sur un an à 2,6%, contre 2,7% en avril, d'après le consensus des analystes.

"Si les données américaines suggèrent que le ralentissement de l'inflation n'est pas assez rapide", "le marché pourrait modérer ses attentes" d'une première baisse de taux de la Fed dès cette année, ce qui "serait positif pour le dollar", commente Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank. Des taux élevés sont en effet synonymes de rendements plus importants pour la devise américaine, renforçant son attrait aux yeux des investisseurs.

Mardi, la gouverneure de la Fed Michelle Bowman, citée dans le Financial Times, avait déclaré qu'elle restait "disposée à augmenter" à nouveau les coûts d'emprunt "si le progrès en matière d'inflation s'arrêtait ou même s'inversait" aux Etats-Unis, c'est-à-dire si la hausse des prix stagnait ou s'accélérait de nouveau. D'autres données américaines publiées jeudi se sont révélées mitigées.

La hausse du PIB des États-Unis au premier trimestre 2024, bien que révisée légèrement en hausse à 1,4% en rythme annualisé, contre 1,3% précédemment, confirme le ralentissement de l'activité par rapport aux 3,4% enregistrés au dernier trimestre 2023.

Si les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont été moins nombreuses qu'attendu, ce qui pourrait signifier que le marché de l'emploi est robuste, et alimenter l'inflation, les analystes ont estimé que c'était essentiellement dû à un jour férié. La devise nippone restait stable à 160,76 yens pour un dollar.

Plus tôt dans la séance, le yen avait atteint un nouveau plus bas depuis 1986 vis-à-vis du billet vert, touchant 161,27 yens. Les cambistes semblent "rechercher la limite" qui suscitera une action de Tokyo sur le marché des changes pour soutenir sa devise --certains parlant de 165 yens pour un dollar--, "le risque d'intervention augmentant" à mesure que le yen s'affaiblit, résume Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

09H25 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0695 1,0704

EUR/JPY 171,93 172,08

EUR/CHF 0,9622 0,9619

EUR/GBP 0,8462 0,8468

USD/JPY 160,76 160,76

USD/CHF 0,8997 0,8986

GBP/USD 1,2638 1,2639

afp/vj