New York (awp/afp) - Le dollar s'appréciait nettement vendredi face à l'euro et aux principales monnaies, après des données mitigées sur l'emploi américain et dans le sillage d'une vive hausse des cours du pétrole.

Vers 18H30 GMT, le dollar grimpait de 0,53% à 1,0786 dollar pour un euro au plus bas depuis deux mois et demi.

Le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier de monnaies montait aussi de 0,53% à 104,17 points.

Face à la livre, le dollar gagnait 0,60% à 1,2597 dollar pour une livre.

Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont été plus nombreuses qu'attendu, avec 187.000 emplois créés en août, contre les 170.000 prévus par les analystes, a annoncé vendredi le département américain du Travail.

Toutefois le taux de chômage a bondi à 3,8% contre 3,5% en juillet pour atteindre son plus haut niveau depuis février 2022.

La venue massive de nouveaux entrants sur le marché du travail --plus d'un demi-million de personnes-- a mathématiquement fait baisser le chômage.

"C'est un rapport parfait pour la banque centrale américaine (Fed): davantage de gens participent au marché de l'emploi et c'est pour cela que le taux de chômage monte; les tensions sur les salaires s'apaisent et il n'y a pas encore de massives réductions d'emplois", a commenté pour l'AFP Adam Button de ForexLive.

Les taux obligataires remontaient, celui à dix ans s'inscrivant à 4,17% contre 4,10% un jour plus tôt.

Dans le même temps "il est clair que le rythme de croissance du marché du travail commence à ralentir", note Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot.

"La Fed ne voudra pas sur-réagir, et comme sa prochaine réunion est imminente et que les données restent stables pour l'instant, nous pouvons la voir appuyer sur le bouton de pause et passer" à une posture plus attentiste, avance-t-il.

Pour Adam Button, les cours du pétrole vendredi "faisaient aussi partie de l'histoire" en réveillant parallèlement des craintes d'inflation.

Les prix du brut flambaient avec un baril de WTI dépassant les 85 dollars, un plus haut en près de dix mois.

"Des hauts prix de l'énergie vont rendre le travail de la Fed plus difficile" en ajoutant une pression sur les prix, a noté l'analyste de ForexLive.

"La banque centrale va devoir attendre plus longtemps avant de baisser les taux", a-t-il ajouté.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin baissait de 2,09% à 25.469 dollars.

Le bitcoin renoue ainsi avec un prix plus bas, autour des 25.000 dollars, effaçant ses gains générés par une décision de justice américaine mardi en faveur du gestionnaire d'actifs en cryptomonnaies Grayscale, qui veut coter en Bourse un produit d'investissement ETF appuyé sur le bitcoin.

Jeudi, la SEC, le gendarme boursier américain a retardé à mi-octobre plusieurs décisions concernant des demandes de lancement d'ETF basés sur le bitcoin faites notamment par Invesco ou WisdomTree.

Cours de vendredi Cours de jeudi 18H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0786 1,0843 EUR/JPY 157,59 157,81 EUR/CHF 0,9549 0,9579 EUR/GBP 0,8562 0,8556 USD/JPY 146,10 145,54 USD/CHF 0,8853 0,8834 GBP/USD 1,2597 1,2673

afp/rp