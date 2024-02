Londres (awp/afp) - Le dollar gagnait du terrain face aux autres principales devises lundi, toujours poussé par un très solide rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, dissipant les attentes de baisses de taux d'intérêts de la Fed à court terme.

Vers 11h00, le dollar s'appréciait face à la devise britannique, qui perdait 0,23% à 1,2601 dollar, et montait face à l'euro, qui cédait 0,32% à 1,0754 dollar. Le billet vert profitait encore de l'élan déclenché par "la publication, vendredi, d'un rapport exceptionnel sur les emplois non agricoles", commente Lee Hardman, anlayste chez MUFG.

Le marché du travail aux Etats-Unis a de nouveau surpassé toutes les attentes en janvier, avec 353.000 emplois créés, soit deux fois plus qu'attendu, et un taux de chômage stable à 3,7%, selon des chiffres publiés vendredi par le département du Travail. "Le moins que l'on puisse dire, c'est que les chiffres de l'emploi sont excellents et que la croissance économique américaine continue de surprendre à la hausse", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Aucun de ces chiffres ne laisse présager une récession ou la nécessité pour la Fed de commencer à réduire les taux", ajoute-elle. Ce rapport "prouve une fois de plus que l'économie américaine résiste encore étonnamment bien à des taux plus élevés", abonde Lee Hardman.

Le rapport sur l'emploi a ainsi "considérablement réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Fed (Réserve fédérale américaine, ndlr) cette année", poursuit l'analyste, alors que les marchés privilégiaient encore début janvier l'hypothèse d'une baisse des taux dès le mois de mars. Jerome Powell, le président de la Fed, a enfoncé le clou dimanche dans l'émission "60 Minutes" de CBS, estimant de nouveau peu probable qu'une baisse des taux soit décidée lors de la prochaine réunion de la Fed en mars.

Pour M. Hardman, "les commentaires du président Powell au cours du week-end, combinés au rapport sur les emplois non agricoles beaucoup plus solide publié vendredi" laissent penser que la Fed pourrait attendre "jusqu'en mai ou même juin avant de commencer à réduire les taux". Mercredi, la Fed a maintenu comme attendu son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle il se trouve depuis juillet.

Cours de lundi Cours de vendredi

--------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0754 1,0788

EUR/JPY 159,70 160,07

EUR/CHF 0,9359 0,9351

EUR/GBP 0,8533 0,8540

USD/JPY 148,50 148,38

USD/CHF 0,8703 0,8668

GBP/USD 1,2601 1,2631

afp/vj