Le dollar a progressé mardi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu les progrès de l'inflation et le refroidissement du marché de l'emploi, mais n'a pas donné de signal clair que la banque centrale américaine est proche d'une réduction des taux d'intérêt.

M. Powell a déclaré que l'inflation "reste supérieure" à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale américaine, mais qu'elle s'est améliorée au cours des derniers mois et que "davantage de bonnes données renforceraient" les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale.

Dans ses remarques au Congrès, il a également noté que le marché de l'emploi s'était refroidi, ajoutant que "nous sommes désormais confrontés à des risques à double face" et que nous ne pouvons plus nous concentrer uniquement sur l'inflation.

Toutefois, M. Powell n'a pas offert la vision dovish de l'économie que certains acteurs du marché attendaient.

"Le marché compte les jours jusqu'à ce que nous recevions un signal de réduction des taux de la part du président de la Réserve fédérale Powell et je pense que certains sur le marché attendaient une étape plus concrète vers des réductions de taux plus tard cette année", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto.

"Lorsqu'il ne l'a pas fait, nous avons vu un peu d'achat de dollars américains", a ajouté M. Button.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à l'euro, à la livre sterling, au yen et à trois autres grands rivaux, était en hausse de 0,15 % à 105,13. Il est tombé à 104,80 lundi, son niveau le plus bas depuis le 13 juin.

"Je ne pense pas qu'il ait dit quoi que ce soit que nous ne sachions déjà", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York. "Le point fort est qu'il a dit que le marché du travail s'était refroidi, ce qui est une petite reconnaissance des données sur l'emploi de vendredi dernier.

Le rapport sur l'emploi du gouvernement pour le mois de juin a montré une augmentation du chômage et des révisions à la baisse des gains d'emplois pour les deux mois précédents.

Les traders ont augmenté leurs paris après les données sur l'emploi, selon lesquels la Fed réduira ses taux deux fois d'ici décembre. Une réduction en septembre est considérée comme ayant une probabilité de 73 %, contre 76 % lundi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Cette semaine, l'économie américaine sera principalement axée sur l'indice des prix à la consommation du mois de juin, qui devrait montrer que les prix principaux ont augmenté de 0,1 % au cours du mois, tandis que les prix de base ont augmenté de 0,2 %. Les gains annuels seraient donc de 3,1 % et 3,4 %, respectivement.

L'euro a reculé après les fortes fluctuations de lundi, les investisseurs s'accommodant d'un parlement français sans majorité, ce qui laisse présager un blocage politique potentiel mais atténue les inquiétudes budgétaires découlant de victoires de l'extrême-droite ou de la gauche.

Les dirigeants politiques français du bloc de gauche qui est arrivé en tête des élections législatives de dimanche ont déclaré qu'ils avaient l'intention de gouverner conformément à leur programme d'imposition et de dépenses, mais les centristes ont revendiqué un rôle dans la mesure où la gauche n'a pas de majorité.

La monnaie unique était en baisse de 0,11 % à 1,081 $. Elle a atteint 1,0845 dollar lundi, son plus haut niveau depuis le 12 juin.

La Banque centrale européenne peut continuer à réduire progressivement les taux d'intérêt sans compromettre la baisse actuelle de l'inflation, a déclaré Fabio Panetta, membre du conseil des gouverneurs, mardi.

La BCE a réduit ses taux pour la première fois en juin, après avoir atteint des niveaux record, mais n'a pas pris d'engagement explicite quant à la suite à donner à cette décision.

Le dollar s'est renforcé de 0,29% à 161,28 yens. Il se maintient en dessous d'un plus haut de 38 ans de 161,96 atteint la semaine dernière.

Certains acteurs du marché ont appelé la Banque du Japon à ralentir ses achats d'obligations à environ la moitié du rythme actuel dans le cadre d'un plan de réduction prévu ce mois-ci, a déclaré la banque centrale mardi.

La livre sterling a perdu 0,15 % à 1,2785 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 2,69% à 57 776 $.