Le dollar a progressé jeudi, récupérant une partie des pertes de la veille après que la Réserve fédérale ait prévu une seule réduction de taux cette année, bien que l'inflation américaine plus faible que prévu ait tempéré certains de ces gains.

Le yen est resté sous forte pression avant la réunion de la Banque du Japon vendredi et les traders se sont préparés à une plus grande volatilité de la monnaie.

L'action sur le marché des devises a été relativement modérée jeudi, par rapport à la veille, lorsque le dollar a chuté de près de 1 % à un moment donné dans le sillage immédiat de la publication des données de l'indice des prix à la consommation (IPC), avant de terminer la journée avec une perte de 0,5 % - toujours la plus importante en deux semaines.

Les prix à la consommation américains sont restés inchangés en mai par rapport à avril, alors que le marché s'attendait à une hausse de 0,1 %.

"Je pense que la réaction à l'IPC a été un peu exagérée. C'était presque un soulagement que ce ne soit pas pire. Et c'est ce qui a déclenché une réaction réflexe aussi forte", a déclaré Fiona Cincotta, stratège de marché chez City Index.

"Nous avons vu la chute du dollar s'atténuer lorsque nous avons entendu les propos de la Fed et aujourd'hui, il est également orienté à la hausse. À la lumière froide du jour, il se peut que les chiffres de l'inflation n'aient pas été aussi 'refroidissants' que le marché l'a d'abord cru", a-t-elle ajouté.

L'inflation a augmenté à un taux annuel de 3,4 %, ce qui reste bien supérieur à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Plus tard dans la journée de mercredi, la Réserve fédérale a maintenu le taux des fonds à 5,25-5,5 % et la projection médiane des décideurs politiques concernant le nombre de réductions cette année est tombée à une seule, contre trois en mars.

Malgré les projections de la Fed, les marchés ont continué à tabler sur près de deux baisses de taux de 25 points de base cette année, ce qui a permis d'inverser certaines pertes du dollar.

"Les marchés considèrent que le dollar américain s'affaiblit, avec des fluctuations intermédiaires", a déclaré Imre Speizer, stratège chez Westpac à Auckland. "Cela est dû (principalement) aux réductions de taux de la Fed, qui sont toujours prévues pour cette année.

L'euro a connu sa plus forte hausse en une journée depuis 2024 mercredi, à la suite des chiffres de l'inflation américaine. La monnaie unique européenne a été soumise à une volatilité intense cette semaine, attisée par l'incertitude politique en France, où un mauvais résultat aux élections de l'Union européenne a incité le président français Emmanuel Macron à convoquer un vote éclair.

L'euro, qui a atteint son plus bas niveau en six semaines en début de semaine, est resté stable aux alentours de 1,08 dollar, après avoir progressé de 0,64 % la veille. Le marché des produits dérivés montre que la prime que les opérateurs paieront pour l'option de vendre l'euro, plutôt que de l'acheter, a atteint son niveau le plus élevé depuis avril.

La livre sterling, qui est également confrontée au risque politique des élections générales britanniques du 4 juillet, est restée stable à 1,2795 dollar, après avoir gagné 0,5 % la veille.

Le président de la Fed américaine, Jerome Powell, a adopté un ton familier lors de sa conférence de presse et a souligné que les décideurs politiques seraient sensibles aux données économiques. Bien que moins de réductions aient été prévues pour cette année, les décideurs politiques les avaient prévues pour 2025 ou 2026.

Néanmoins, ce n'est pas un grand réconfort pour le yen, qui lutte contre une dynamique baissière alors que l'écart est si important entre les taux japonais proches de zéro et les taux américains à court terme beaucoup plus élevés.

La BOJ termine une réunion de deux jours vendredi et les marchés s'attendent à une annonce ou à un signal indiquant que la banque va réduire ses achats massifs d'obligations pour permettre de nouvelles hausses des rendements japonais.

Le yen est donc susceptible d'être déçu. Le yen était en dernier lieu à 157,23 pour un dollar et en retrait sur les devises - où il a atteint un creux de 17 ans de 97,06 pour un kiwi pendant la nuit et un plus bas de 16 ans de 200,91 pour une livre sterling.

La volatilité implicite des options au cours de la nuit, une mesure de la demande des traders pour une protection contre les fluctuations importantes de la monnaie, a atteint son plus haut niveau en six semaines.