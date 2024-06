Le dollar a légèrement progressé par rapport aux autres grandes devises vendredi, atteignant un nouveau sommet en huit semaines face au yen, les données montrant une économie américaine forte et l'approche patiente de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt contrastant avec celle de ses homologues plus pessimistes.

L'activité économique américaine a atteint son plus haut niveau depuis 26 mois en juin, grâce à un rebond de l'emploi, tandis que les pressions sur les prix se sont considérablement atténuées, suggérant que le récent ralentissement de l'inflation allait probablement se poursuivre.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres, était en hausse de 0,2 % à 105,81 dans les échanges de l'après-midi à New York. Il avait grimpé de 0,41 % au cours de la nuit, effaçant les baisses de la semaine, à la suite d'une deuxième réduction consécutive des taux d'intérêt par la Banque nationale suisse et des indications de la Banque d'Angleterre concernant une réduction au mois d'août.

Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie, à New York, estime que la vigueur du dollar devrait se poursuivre, car l'incertitude politique en Europe pourrait finir par saper la confiance des entreprises et des consommateurs.

"Même si l'euro ou la livre sterling devaient se redresser, je ne peux pas imaginer qu'il s'agisse d'un redressement fort ou durable", a déclaré M. Wizman. "Je serais plus enclin à vendre dans le cadre de cette reprise et à me couvrir ensuite à un niveau plus bas.

Pour Matt Weller, responsable des études de marché chez StoneX, Grand Rapids, Michigan, le yen japonais sera un élément important à surveiller pour les opérateurs de change la semaine prochaine.

Le Trésor américain a ajouté jeudi le Japon à la liste des pays qu'il surveille en vue d'une éventuelle désignation comme manipulateur de devises, "un avertissement diplomatique contre une intervention supplémentaire", a déclaré M. Weller. La Chine figure également sur cette liste.

Le yen est sous pression depuis la décision de la Banque du Japon, la semaine dernière, de ne pas réduire son programme d'achat d'obligations jusqu'à sa réunion de juillet. Le dollar s'est échangé 0,4 % de plus à 159,59 yens, après avoir atteint un sommet de 159,62.

La BOJ, à la demande du ministère des finances japonais, a dépensé quelque 9,8 trillions de yens (61,64 milliards de dollars) pour sortir la monnaie d'un creux de 34 ans de 160,245 pour un dollar, atteint le 29 avril.

Le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, Masato Kanda, a déclaré vendredi que Tokyo était prêt à prendre de nouvelles mesures "résolues" contre la "volatilité spéculative et excessive".

Entre-temps, le dollar a maintenu son plus haut niveau en près de cinq semaines face à la livre sterling, qui est restée stable à 1,2649 dollar, son plus bas niveau depuis la mi-mai. La BoE a maintenu ses taux cette semaine, mais certains responsables politiques ont déclaré que la décision de ne pas réduire les taux était "finement équilibrée".

Les données de vendredi ont montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté plus que prévu en mai, en grande partie en raison d'un temps plus doux.

Un rapport séparé a montré que la croissance des entreprises britanniques s'est ralentie pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois en juin, en raison de la nervosité suscitée par les élections générales du 4 juillet.

L'euro est également resté stable à 1,0697 $ après qu'une série d'enquêtes préliminaires pour le mois de juin ait montré que l'activité du secteur des services en France s'est contractée ce mois-ci, tandis que l'activité dans l'ensemble de l'économie allemande s'est ralentie.

"Dans l'ensemble, il semble que le marché des changes hésite à prendre des mesures importantes avant les élections françaises de fin juin/début juillet, qui restent le principal sujet de préoccupation pour les devises européennes en particulier", a déclaré Erik Nelson, stratège macroéconomique chez Wells Fargo à Londres.