Le dollar américain a baissé mardi après avoir atteint son plus haut niveau depuis près de cinq mois, suite à un nouveau rapport montrant que les offres d'emploi aux États-Unis sont restées stables à des niveaux plus élevés en février.

Le yen japonais était en hausse à 151,605 pour un dollar, après avoir chuté à 151,79. Il a évolué dans une fourchette étroite depuis qu'il a atteint un creux de 34 ans de 151,975 mercredi, ce qui a incité le Japon à intensifier ses avertissements d'intervention.

L'indice du dollar a atteint 105,1 mardi, son plus haut niveau depuis le 14 novembre, s'ajoutant aux gains importants de lundi après que les données américaines aient montré de manière inattendue la première expansion de l'industrie manufacturière depuis septembre 2022, amenant les traders à réduire leurs paris sur les taux d'intérêt.

L'indice du dollar s'est établi à 104,81, en baisse de 0,181% après qu'un rapport du Département du travail ait montré que les ouvertures d'emplois ont augmenté à 8,756 millions le dernier jour de février, légèrement plus élevé que les attentes, alors que les traders ont également digéré une augmentation des commandes de facteurs en février.

Le Bureau du recensement du Département du Commerce a déclaré mardi que les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont rebondi plus que prévu en février, stimulées par la demande de machines et d'avions commerciaux, alors que l'industrie manufacturière reprend pied.

Les données de l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière américaine de lundi ont montré une forte augmentation d'une mesure des prix dans le secteur, renforçant les inquiétudes des investisseurs quant à la lenteur de l'inflation à retomber à 2 %, retardant ainsi la première baisse des taux de la Réserve fédérale.

"Le dollar, au cours des neuf derniers mois environ, a été influencé par les attentes de la Fed en matière de politique monétaire : lorsque la probabilité d'une baisse des taux augmente, le dollar a tendance à s'affaiblir, et vice versa", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique pour les Amériques chez BNY Mellon.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que la banque centrale n'était pas pressée d'abaisser les coûts d'emprunt après que les données aient montré qu'une mesure clé de l'inflation avait légèrement augmenté en février.

Mardi, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a réaffirmé qu'il n'excluait aucune option pour répondre aux mouvements désordonnés des devises.

Les autorités japonaises sont intervenues en 2022 lorsque le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 32 ans, à savoir 152 pour un dollar.

La baisse du yen s'est produite malgré la première hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon depuis 2007 le mois dernier, les autorités étant prudentes quant à un nouveau resserrement dans un contexte de sortie fragile de décennies de déflation.

"Le fait qu'ils ne l'aient pas fait la semaine dernière me laisse penser qu'il faudra une cassure au-dessus de 152 pour que les décideurs politiques japonais commencent à intervenir, et rétrospectivement, je pense que c'est peut-être prudent de leur part car l'intervention perd de son importance chaque fois que vous entrez sur le marché", a déclaré Matt Weller, responsable de la recherche de marché chez StoneX.

Toutefois, les autorités "hésitent à se mettre au pied du mur en traçant une ligne dans le sable à 152 ans", a déclaré Nicholas Chia, stratège macro-économique pour l'Asie chez Standard Chartered.

"La raison d'être de la politique de la mâchoire et de l'intervention sur les marchés des changes est principalement de gagner du temps pour le yen dans l'espoir que la force du dollar s'estompe et s'estompe", a-t-il déclaré.

Ailleurs, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau en 4 mois et demi, la force du dollar ayant compensé les ventes de la monnaie américaine par les banques d'État. Le yuan est tombé à 7,2364 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis la mi-novembre.

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis la mi-février à la fin de la session asiatique, mais il était en dernière position à 1,0763 $. Les données de mardi ont montré que le ralentissement de l'activité industrielle dans la zone euro s'est à nouveau aggravé en mars.

La livre sterling est remontée de son plus bas niveau depuis décembre à 1,2569 $ après que les données aient montré que son secteur manufacturier s'est amélioré le mois dernier.

Le bitcoin a baissé de 5,36 % à 66 027 $ après avoir chuté jusqu'à 64 550 $.

Le franc suisse a atteint son plus bas niveau depuis le début du mois de novembre à 0,909 pour un dollar. Il a chuté d'environ 2,5 % depuis que la Banque nationale suisse a réduit ses taux d'intérêt de manière inattendue le 21 mars.