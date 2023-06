Le dollar a légèrement baissé mardi, mais s'est négocié dans une fourchette étroite, les investisseurs restant prudents avant les données clés sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée, juste avant que la Réserve fédérale ne commence sa réunion de politique monétaire de deux jours.

En Asie, le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau depuis six mois après que la banque centrale a abaissé le taux de prêt à court terme pour la première fois en dix mois, dans le but de restaurer la confiance du marché et de soutenir la reprise post-pandémique qui est en train de s'essouffler.

Le yuan terrestre a atteint 7,1680 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis novembre dernier, et s'est échangé pour la dernière fois à 7,1618.

Sa contrepartie offshore était en baisse de 0,2 % à 7,1709 pour un dollar, après avoir atteint un nouveau plus bas de six mois à 7,1782 plus tôt dans la session.

"Le ralentissement de la Chine est en partie dû à l'intention des décideurs politiques de poursuivre les réformes structurelles", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"L'assouplissement monétaire n'est qu'une mesure provisoire pour permettre un atterrissage en douceur de l'économie traditionnelle.

L'attention du marché se tourne à présent vers le rapport du département du travail américain sur l'indice des prix à la consommation (CPI), attendu plus tard dans la journée, qui devrait montrer que l'inflation s'est légèrement ralentie en mai et pourrait permettre à la Fed de suspendre son cycle agressif de hausse des taux d'intérêt lorsqu'elle annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à près de 84 % les chances que la Fed maintienne ses taux lors de la réunion de cette semaine.

Ces attentes ont permis de maintenir le sentiment de risque à un niveau élevé, plaçant le dollar américain près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs semaines par rapport aux dollars australien et néo-zélandais, qui sont sensibles au risque.

Le dollar australien a augmenté de 0,23 % pour atteindre 0,6766 $, après avoir atteint un sommet d'un mois de 0,6774 $ au cours de la session précédente.

Le kiwi s'est stabilisé à 0,6126 $, non loin du pic de lundi de 0,6153 $, son plus haut depuis le 24 mai.

"Si l'inflation est supérieure au consensus, je pense que le marché pourrait augmenter les chances d'une hausse des taux de la Fed cette semaine", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia.

"Mais je pense que la Fed ne relèvera probablement pas ses taux... et qu'elle se montrera un peu pessimiste, ce qui entraînera une nouvelle baisse du dollar américain.

Ailleurs, la livre sterling a augmenté de 0,16% à 1,25315 $, après avoir atteint un pic d'un mois à 1,2600 $ lundi, suite aux commentaires optimistes des responsables politiques de la Banque d'Angleterre, qui ont déclaré que les taux d'intérêt pourraient devoir continuer à augmenter car l'inflation reste faible.

L'euro a atteint 1,0792 $, son plus haut niveau depuis le 24 mai, les opérateurs se concentrant également sur la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux d'intérêt, à l'issue de sa réunion de politique générale de jeudi.

"Une hausse des taux de 25 points de base de la part de la BCE lors de la réunion de cette semaine est considérée comme acquise", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Il est largement admis que la BCE se rapproche de la fin de son cycle de hausse des taux, ce qui signifie que le marché essaiera d'évaluer non seulement le niveau des taux, mais aussi la durée pendant laquelle ils resteront à leur maximum.

Par rapport au yen japonais, le dollar a perdu 0,06% à 139,52.

L'indice du Dollar Index a baissé de 0,17% à 103,40, languissant près du creux de lundi de 103,24, son plus bas depuis le 23 mai.

La Banque du Japon (BOJ) doit annoncer une décision de politique monétaire vendredi et devrait maintenir sa position ultra-dovish et les paramètres de contrôle de la courbe des rendements (YCC).

"Nous nous attendons maintenant à ce que la BOJ modifie sa politique de contrôle de la courbe des taux en juillet, mais comme par le passé, elle pourrait effectuer ce changement sans le signaler à l'avance", a déclaré Chong Hoon Park, responsable de la recherche économique sur la Corée et le Japon à la Standard Chartered Bank Korea.

"La banque centrale continuera probablement à envoyer un message dovish ou un message indiquant qu'elle n'a pas l'intention de modifier sa politique jusqu'à ce qu'elle change de direction.