New York (awp/afp) - Le dollar a brutalement reculé, mercredi, affaibli par un assouplissement de la communication de la banque centrale américaine (Fed), qui a acté la fin du cycle de resserrement monétaire et voit désormais plus de baisses de taux l'an prochain.

Vers 20H40 GMT, le billet vert rendait 0,77% à la monnaie unique, à 1,0876 dollar pour un euro. Le "greenback", l'un de ses surnoms, souffrait particulièrement face à la devise japonaise (-1,60%), à 143,12 yens pour un dollar.

La Fed a maintenu mercredi, pour la troisième fois d'affilée, son taux directeur inchangé, dans une fourchette comprise entre 5,25% et 5,50%.

"Nous pensons que nous sommes probablement à la fin du cycle de resserrement ou que nous en sommes proches", a déclaré le président de l'institution, Jerome Powell, durant la conférence de presse qui a suivi l'annonce de la décision.

Par ailleurs, le responsable n'a pas écarté, comme il le faisait jusqu'ici après chaque réunion, ces derniers mois, l'idée d'une baisse de taux. "C'est un sujet de discussion aujourd'hui", a-t-il expliqué, indiquant que le thème avait même été abordé lors de la réunion de mardi et mercredi.

De fait, les membres du comité de politique monétaire tablent désormais, en moyenne sur un taux directeur à 4,6% fin 2024, selon les projections actualisées mercredi, ce qui implique trois baisses de taux dans l'année à venir.

"La Fed a voulu envoyer le signal de la fin du resserrement mais ne voulait pas que le marché parte déjà sur une baisse de taux", a commenté Bipan Rai, de CIBC. "Mais il est parti en courant et le marché obligataire a rugi."

Ainsi, le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, le plus représentatif des anticipations du marché en matière de politique monétaire, a dévissé de plus de 30 points de base (0,3 point de pourcentage), un mouvement rare sur ce marché.

Il est tombé à 4,42%, au plus bas depuis plus de six mois.

"La Fed a offert au marché un cadeau de Noël avant l'heure", a réagi Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management. "Il semble que la (banque centrale américaine) aille dans le sens du marché, plutôt que le contraire."

Mais si cette communication a dopé les marchés actions et les actifs à risque, comme le pétrole, elle a torpillé le dollar, dont la fermeté tenait pour beaucoup, depuis 18 mois, à la posture offensive de la Fed.

La réaction a été particulièrement violente vis-à-vis de la monnaie nippone. "Beaucoup étaient positionnés à la baisse sur le yen", selon Bipan Rai, "et je subodore qu'il y a un retournement à l'oeuvre en ce moment", qui contraint les spéculateurs à racheter la devise japonaise pour limiter leurs pertes.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H40 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0876 1,0794 EUR/JPY 155,64 157,01 EUR/CHF 0,9476 0,9448 EUR/GBP 0,8616 0,8592 USD/JPY 143,12 145,45 USD/CHF 0,8713 0,8753 GBP/USD 1,2623 1,2563

afp/rp