Le dollar a reculé par rapport à l'euro lundi, alors que la monnaie commune s'est redressée par rapport à ses plus bas niveaux de plus d'un mois atteints la semaine dernière en raison de l'agitation politique en Europe.

L'euro était en hausse de 0,25 % à 1,07305 $ lundi, après avoir touché un plus bas de six semaines à 1,066775 $ la semaine dernière à la suite de l'annonce d'une élection parlementaire surprise en France.

Les marchés européens ont été sous pression après que le président Emmanuel Macron ait appelé à des élections anticipées après que son parti centriste au pouvoir ait été battu par le Rassemblement national eurosceptique de Marine Le Pen lors des élections du Parlement européen.

Les investisseurs ont envisagé le risque d'une crise budgétaire au cœur de la zone euro, alors que les partis d'extrême droite et de gauche gagnent du terrain avant les élections françaises, faisant pression sur l'administration centriste de M. Macron.

Mme Le Pen a tenté de dissiper certaines de ces craintes au cours du week-end, en déclarant qu'elle ne demanderait pas la démission de M. Macron et qu'elle était "respectueuse des institutions", dans une interview accordée au Figaro.

Même après la chute brutale des marchés financiers français à la fin de la semaine dernière, les responsables politiques de la Banque centrale européenne n'ont pas l'intention de discuter de l'achat d'urgence d'obligations françaises, ont déclaré cinq sources à Reuters.

"Les marchés français ayant commencé à se stabiliser quelque peu depuis la semaine dernière, l'euro a réagi en se redressant légèrement", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA à Washington.

Toutefois, Mme Given a déclaré que la tendance restait en faveur du dollar.

"Si les ventes au détail américaines s'avèrent plus faibles que prévu demain, comme la plupart des données américaines l'ont été au cours des dernières séances, nous pourrions assister à un retournement plus substantiel, mais la dynamique sous-jacente de la paire est fortement influencée par la géopolitique en ce moment", a-t-elle déclaré.

Les prix à l'importation américains ont baissé pour la première fois en cinq mois en mai. Le rapport inattendu du département du travail de vendredi, combiné à d'autres données récentes montrant une inflation modérée, a contribué à maintenir une réduction des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie américaine par rapport à un panier de six autres monnaies, était en baisse de 0,2 % à 105,35.

La semaine dernière, la Fed a publié des projections actualisées qui ont montré que la prévision médiane des 19 banquiers centraux américains prévoyait une seule baisse des taux d'intérêt cette année.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré lundi que si ses prévisions économiques se confirment, la Réserve fédérale serait en mesure de réduire son taux d'intérêt de référence une fois cette année.

La livre a augmenté de 0,15 % à 1,2707 $ lundi, bien qu'elle soit restée proche du plus bas niveau d'un mois de 1,26575 $ atteint lors de la session précédente, alors que les traders attendent une réunion de politique de la Banque d'Angleterre cette semaine.

Les pressions inflationnistes semblent encore trop fortes pour que la Banque d'Angleterre réduise ses taux lors de sa réunion de jeudi, la majorité des économistes interrogés par Reuters prévoyant que la première réduction n'interviendra pas avant le 1er août.

Le yen est resté proche de son plus bas niveau depuis 34 ans face au dollar, après que la Banque du Japon ait décidé vendredi de réduire le montant de ses achats d'obligations. Le dollar était en hausse de 0,2 % à 157,73 yens.

Les traders restent à l'affût de signes indiquant que les autorités japonaises pourraient intervenir pour soutenir le yen.

"Tous les fondamentaux de la paire sont en faveur du dollar en ce moment, et bien qu'une certaine volatilité subsiste, la trajectoire générale a été plus stable que ce que nous avons vu en mars et avril", a déclaré Monex's Given.

"Je m'attends à ce que la rhétorique des responsables des devises s'intensifie autour de la barre des 160, mais dans l'état actuel des choses, il faudrait beaucoup aux responsables de la BoJ pour financer une nouvelle intervention - à un moment donné, cela pourrait ne plus en valoir la peine", a-t-elle ajouté.

Le peso mexicain a perdu 0,4 % lundi en raison des inquiétudes concernant les retombées des réformes judiciaires proposées par la présidente élue Claudia Sheinbaum, tandis que d'autres devises d'Amérique latine se sont affaiblies en raison de la hausse des rendements du Trésor américain à la suite de données plus solides que prévu.