Le dollar a reculé après avoir atteint un sommet de deux semaines face à ses principaux homologues jeudi, les investisseurs ayant réduit les paris sur la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci, bien que l'échéance imminente du plafond de la dette ait apporté un soutien au billet vert en tant que valeur refuge.

La Chambre des représentants américaine, divisée, a adopté mercredi un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars. L'attention se porte désormais sur la manière dont ce projet de loi sera accueilli par le Sénat, dirigé par les démocrates, quelques jours avant que le gouvernement fédéral ne soit à court d'argent pour payer ses factures.

Le dollar a été mitigé dans les échanges asiatiques et n'a guère réagi au vote, l'euro augmentant de 0,04% par rapport au billet vert à 1,06895 $.

La livre sterling a glissé de 0,01 % à 1,2440 $.

L'indice du Dollar Index a augmenté de 0,06% à 104,21, bien qu'il soit toujours en baisse par rapport à un plus haut de plus de deux mois atteint lors de la session précédente, alors que les traders ont réduit leurs attentes d'une nouvelle hausse des taux par la Réserve Fédérale ce mois-ci.

Les responsables de la Fed, y compris le vice-président désigné, ont indiqué qu'une hausse des taux serait reportée en juin, donnant ainsi le temps à la banque centrale américaine d'évaluer l'impact de son cycle de resserrement jusqu'à présent par rapport aux données sur l'inflation qui restent solides.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à environ 26 % la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion, contre près de 67 % il y a un jour

"La récente série de données économiques américaines favorise une nouvelle hausse des taux à court terme, même si nous pensons que le FOMC a déjà terminé son cycle de resserrement actuel", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Ailleurs, le yen japonais a augmenté de près de 0,1% à 139,24 pour un dollar.

Les autorités financières japonaises se sont réunies en début de semaine à la suite de la chute du yen à son plus bas niveau depuis six mois face au dollar américain. Le plus haut diplomate du pays a déclaré que le Japon surveillera de près les mouvements de la monnaie et n'exclura aucune option.

LA REPRISE CAHOTEUSE DE LA CHINE

En Asie, le yuan offshore chinois a augmenté de plus de 0,1 % pour atteindre 7,1077, annulant une partie de ses pertes de la session précédente, lorsqu'il a chuté à son plus bas niveau depuis six mois.

L'activité des usines chinoises a augmenté de manière inattendue

inattendue

à la croissance en mai, après une baisse en avril, a montré une enquête du secteur privé jeudi, grâce à une amélioration de la production et de la demande, aidant les entreprises en difficulté qui ont été touchées par l'effondrement des bénéfices.

Le yuan a chuté de près de 3 % par rapport au dollar sur les marchés onshore et offshore en mai, alors que la reprise économique post-COVID de la Chine peine à prendre de l'ampleur.

Mercredi, les données officielles de l'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière ont montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée plus rapidement que prévu en mai, tombant à 48,8, son niveau le plus bas depuis cinq mois.

"En net, le chemin de moindre résistance pour l'USD/CNH est à la hausse compte tenu du portage négatif du RMB, du ralentissement de la dynamique de réouverture de la Chine et des sorties de capitaux étrangers", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.

Les faibles données économiques en provenance de Chine ont également entraîné les dollars australien et néo-zélandais à leur plus bas niveau depuis plus de six mois lors de la session précédente, les deux monnaies luttant pour récupérer leurs pertes jeudi.

Le dollar australien a augmenté de 0,02 % à 0,6505 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,07 % à 0,6017 $. Les devises des antipodes sont souvent utilisées comme substituts liquides du yuan.

"Jusqu'à ce qu'un programme de relance plus large soit dévoilé, le yuan ne trouvera pas d'offre, en particulier avec la Banque populaire de Chine qui devrait d'abord assouplir sa politique monétaire", ont déclaré les stratèges de Macquarie.

"Inévitablement, un nouvel affaiblissement du yuan pourrait exercer une nouvelle pression à la hausse sur le dollar par rapport aux autres devises, prolongeant ainsi la force du dollar observée depuis le début du mois de mai.