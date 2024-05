New York (awp/afp) - Le dollar se repliait, mardi, face à plusieurs devises majeures, malgré un nouvel indicateur confirmant la ténacité de l'inflation américaine, à la veille de la publication d'un autre indice de prix.

Vers 20H05 GMT, le billet vert lâchait 0,26% face à la monnaie unique, à 1,0819 dollar pour un euro. Plus tôt, il avait glissé jusqu'à 1,0826 dollar, au plus bas depuis plus d'un mois.

La monnaie américaine cédait aussi 0,23% devant la devise britannique, à 1,2590 dollar pour une livre sterling.

L'indice des prix à la production est ressorti, en avril, en hausse de 0,5% sur un mois aux Etats-Unis, soit plus que les 0,3% attendus par les économistes.

"Une surprise à la hausse des prix de gros en avril n'est pas de nature à améliorer la confiance de la Fed (banque centrale américaine) en une décélération de l'inflation", a commenté, dans une note, Matthew Martin, d'Oxford Economics.

Pour Quincy Krosby, de LPL Financial, ce rapport montre que le processus de désinflation est bloqué, "ce qui justifie de maintenir les taux à des niveaux élevés pendant plus longtemps que prévu" initialement.

Pour autant, les opérateurs ont aussi noté la révision favorable du chiffre de mars, passé de 0,2% à -0,1% sur un mois, ce qui explique que l'indice PPI sur un an se situe au niveau anticipé par les économistes, soit 2,2%, malgré le sursaut d'avril.

En outre, "c'est un chiffre un peu compliqué", a fait valoir Brad Bechtel, de Jefferies, "qui ne nous renseigne que sur une fraction de ce que va donner le CPI", l'indice des prix à la consommation, qui sera publié mercredi.

"Du coup, c'est difficile d'en retirer beaucoup d'informations utiles", a-t-il insisté.

Les économistes annonce un indice CPI à 3,4% sur un an en avril, soit un rythme légèrement moins soutenu que les 3,5% de mars.

Une mauvaise surprise, comme le CPI en a livrées lors des trois dernières publications, ferait vraisemblablement remonter le billet vert, mais "sans excès, à moins d'un vrai durcissement" de l'inflation, selon Brad Bechtel.

"Il va être difficile d'aller au-delà de 1,07" dollar pour un euro, prévient-il, l'économie américaine donnant des signes de décélération depuis plusieurs semaines.

Cours de mardi Cours de lundi 20H05 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0819 1,0790 EUR/JPY 169,27 168,55 EUR/CHF 0,9807 0,9800 EUR/GBP 0,8593 0,8591 USD/JPY 156,45 156,22 USD/CHF 0,9065 0,9082 GBP/USD 1,2590 1,2559

afp/rp