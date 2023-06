Le dollar s'est replié vendredi, entraîné par la baisse des rendements du Trésor américain après qu'un pic dans les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ait fait naître chez les traders l'espoir qu'un pic des taux d'intérêt américains était proche, alors que l'attention se tourne vers la semaine à venir, riche en réunions des banques centrales.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis plus d'un an et demi la semaine dernière, selon les données publiées jeudi, bien que les licenciements ne s'accélèrent probablement pas étant donné que les données couvraient les vacances du Memorial Day, ce qui aurait pu engendrer une certaine volatilité.

Néanmoins, cela a été suffisant pour faire tomber le dollar américain à un plus bas de plus de deux semaines contre un panier de devises lors de la session précédente, les investisseurs ayant considéré les données comme un signe que le marché du travail américain ralentissait.

L'indice du Dollar Index s'est établi à 103,35 au début des échanges en Asie vendredi, après avoir perdu plus de 0,7% lors de la session précédente, sa plus forte baisse journalière depuis des semaines.

Par rapport au yen japonais, le billet vert est tombé à 138,765, son plus bas niveau en une semaine, en raison de la baisse des rendements du Trésor américain.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans s'est établi à 3,7295 %, après avoir perdu 7 points de base jeudi. Le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, s'est stabilisé à 4,5210 %.

"Nous pensons que les États-Unis, comme de nombreuses économies, connaîtront une légère récession cette année. Cela se verra dans les chiffres de l'emploi, les demandes d'allocations chômage et ce genre de chiffres", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank.

Ailleurs, la livre sterling a touché un plus haut de près d'un mois à 1,2564 $, tandis que le kiwi a acheté pour la dernière fois 0,6095 $.

La livre turque a chuté de plus de 1 % par rapport au dollar, atteignant un niveau record de 23,54.

SEMAINE DE LA BANQUE CENTRALE PLEINE D'ACTION

Les marchés se tournent à présent vers la semaine à venir, au cours de laquelle la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BOJ) annonceront leurs décisions en matière de taux d'intérêt à l'issue de leurs réunions respectives.

La Fed occupe le devant de la scène, les marchés monétaires penchant pour une pause, bien qu'ils aient intégré une probabilité de 25 % que la banque centrale américaine relève ses taux de 25 points de base.

"Le ralentissement de l'économie américaine permet à la Fed de faire une pause après 500 points de base de hausses consécutives des taux d'intérêt", a déclaré Guillermo Felices, stratège en investissement mondial chez PGIM Fixed Income.

"La question clé pour les marchés est de savoir si la Fed va simplement sauter une hausse en juin et reprendre sa campagne de resserrement en juillet."

Entre-temps, une nette majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BCE relève ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base le 15 juin et à nouveau en juillet, avant de faire une pause pour le reste de l'année, car l'inflation reste faible.

L'euro est resté stable à 1,0782 dollar, flirtant avec le sommet de plus de deux semaines atteint jeudi à 1,0787 dollar.

Le dollar canadien a acheté pour la dernière fois 1,3365 dollar canadien, non loin de son plus haut d'un mois de 1,3321 dollar canadien atteint mercredi, tandis que le dollar australien s'est maintenu près de son plus haut d'un mois à 0,6711 dollar.

Les deux monnaies ont été soutenues par les augmentations surprises des taux d'intérêt de leurs banques centrales respectives cette semaine, ce qui a amené les marchés à réviser leurs attentes concernant le pic des taux d'intérêt mondiaux.