Le dollar a rebondi mardi après être tombé à son plus bas niveau contre l'euro, la livre sterling et le franc suisse depuis la mi-mars, alors que les signes de ralentissement de l'économie américaine ont renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Cependant, le yen a progressé de 0,6 % pour une deuxième journée de gains solides, les responsables de la Banque du Japon ayant averti qu'ils gardaient un œil attentif sur la monnaie, et un rapport indiquant que la BOJ pourrait bientôt discuter d'une réduction des achats d'obligations.

L'euro était en baisse de 0,4 % à 1,0863 $ mardi, après avoir atteint 1,0916 $ pour la première fois depuis le 21 mars lors de la session asiatique. Il a augmenté de 0,5 % alors que le dollar a chuté lundi.

L'indice du dollar était en hausse de 0,27% à 104,32, après être tombé à son plus bas niveau depuis la mi-avril à 103,99.

Les données de lundi ont montré un deuxième mois consécutif de ralentissement de l'activité manufacturière et une baisse inattendue des dépenses de construction, entraînant une chute de l'indice du dollar d'environ 0,6 %.

"Aujourd'hui, les données sur les ouvertures d'emplois aux Etats-Unis (JOLTS) pourraient déterminer si les récentes pertes du dollar sont... le début d'une nouvelle tendance importante", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez le prêteur ING.

L'enquête américaine sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) est attendue à 14h00 GMT, soit 10h00 ET, et indiquera le nombre de postes vacants en mai. Elle indiquera le nombre de postes vacants en mai et le nombre de personnes quittant volontairement leur emploi.

Le yen japonais s'est opposé à la tendance mardi et a continué à augmenter contre le dollar après avoir grimpé lundi, avec la monnaie américaine en baisse de 0,6% à 155,105, autour de son niveau le plus faible en deux semaines.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, a déclaré mardi que la banque centrale devait être "très vigilante" quant à l'impact que les fluctuations du yen pourraient avoir sur l'inflation dans le cadre de sa politique monétaire.

Bloomberg a rapporté que la BOJ discutera du ralentissement de ses achats d'obligations lors de sa réunion de politique générale de deux jours la semaine prochaine. Cela pourrait faire grimper les rendements dans les semaines à venir et pourrait intervenir avant une hausse des taux d'intérêt en juillet, ce à quoi les analystes de TD Securities ont déclaré s'attendre mardi.

"Nous sommes enclins à considérer ces histoires comme un test de la réaction des marchés plutôt que comme quelque chose de plus concret, d'autant plus que la BOJ a révélé sa préférence pour un ajustement lent", a déclaré Nicholas Rees, analyste du marché des changes chez Monex Europe.

La livre sterling a également atteint son plus haut niveau depuis la mi-mars à 1,2818 $ avant de chuter pour s'asseoir 0,43% plus bas.

De retour en Europe, le dollar a baissé de 0,2 % pour atteindre son plus bas niveau contre le franc suisse depuis la mi-mars, à 0,8938 franc. Les données ont montré que l'inflation suisse est restée stable à 1,4% en glissement annuel en mai.

Les investisseurs ont également surveillé la roupie indienne à l'approche des résultats des élections, la monnaie ayant baissé mardi en raison d'un manque de clarté quant à la performance de l'alliance dirigée par le Premier ministre indien Narendra Modi.

Un certain nombre de devises qui ont été au cœur des opérations de portage - par lesquelles les investisseurs empruntent dans les pays où les taux d'intérêt sont bas et achètent les obligations de ceux où les taux sont élevés - ont connu des fluctuations notables mardi.

Le peso mexicain, dont le rendement est élevé, a continué de chuter, les investisseurs ayant acheté des obligations de pays où les taux d'intérêt sont bas.

ont réagi aux

Claudia Sheinbaum à l'élection présidentielle de dimanche. Les monnaies japonaise et suisse à faible rendement se sont redressées, tandis que la livre sterling à haut rendement a chuté.

Les marchés des devises ont également été influencés par la baisse de l'indice des prix à la consommation.

prix du pétrole

les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation de l'offre plus tard dans l'année, alors que la demande américaine semble s'affaiblir.

Le dollar australien a chuté de 0,8 % et la couronne norvégienne de 0,9 %, signe que les monnaies des pays producteurs de matières premières sont sous pression.