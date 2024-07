L'indice du dollar américain est resté légèrement en baisse vendredi après que les données aient montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a légèrement ralenti en juin tandis que le taux de chômage a augmenté, soulignant l'idée que la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt en septembre.

La masse salariale non agricole a augmenté de 206 000 emplois le mois dernier, selon le rapport du département du travail. Les données du mois de mai ont été révisées à la baisse et font état d'une augmentation de 218 000 emplois au lieu des 272 000 précédemment annoncés. Le taux de chômage est passé à 4,1 %, soit un peu plus que les 4,0 % estimés.

Les investisseurs suivent de près les données relatives au marché du travail et à l'inflation, car ils tentent de déterminer quand la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt, qui ont atteint des sommets en près de deux décennies.

L'indice du dollar a d'abord étendu ses baisses après les données. Le dollar s'est affaibli face au yen avant de limiter ses pertes.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était en baisse de 0,28% à 104,87 et a atteint son plus bas niveau depuis trois semaines.

Face au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,34% à 160,73. Il était proche de 160,45 juste après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis.

"Nous voyons les taux baisser sur l'ensemble de la courbe sur la confirmation d'une modération dans les marchés du travail américains. La hausse inattendue du taux de chômage, la décélération des gains salariaux et les révisions des gains globaux des mois précédents indiquent tous un ralentissement des conditions du marché du travail", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.

"Cela augmente la probabilité que le président de la Fed, M. Powell, mette sur la table une réduction des taux en septembre, soit lors de la réunion de juillet, soit lors de la conférence de Jackson Hole en août."

Les marchés à terme évaluent actuellement à environ 72 % la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en septembre, contre 57,9 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de la CME.

L'euro était en hausse de 0,23 % à 1,0835 $ et en voie de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire de l'année par rapport au dollar.

L'euro a été soutenu par des signes indiquant que la France pourrait se diriger vers un parlement sans majorité lors des élections de dimanche plutôt que vers une majorité au pouvoir pour le Rassemblement national d'extrême droite.

Le Rassemblement national (RN) eurosceptique et anti-immigration de Marine Le Pen est arrivé en tête du premier tour des élections législatives avec un tiers des voix, ouvrant la perspective que l'extrême droite dirige un gouvernement français pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

La livre s'est raffermie à la suite de la victoire écrasante du parti travailliste aux élections législatives britanniques.

La livre sterling s'est renforcée de 0,46 % à 1,2814 $.

Le bitcoin s'apprêtait à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis près d'un an, les traders s'inquiétant de l'écoulement probable des jetons de la défunte bourse japonaise Mt. Gox et de la poursuite des ventes par les joueurs à effet de levier après la forte hausse de la crypto-monnaie.

Le prix de la plus grande crypto-monnaie du monde a chuté de 8 % au cours de la journée pour atteindre 53 523 dollars, son niveau le plus bas depuis la fin du mois de février. Il est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis août 2023.

Le bitcoin était en baisse de 3,08 % à 56 530,00 $. L'Ethereum a baissé de 4,81% à 2991,8 $.