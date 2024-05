Le dollar s'est maintenu lundi, mais il était sur le point de subir sa première perte mensuelle cette année, alors que les investisseurs se concentraient sur les données de l'inflation américaine, européenne et japonaise pour guider les perspectives des taux d'intérêt mondiaux.

Le commerce des devises a été dominé par la recherche de "carry" ces derniers mois, punissant les devises à faible rendement et soutenant le dollar, tandis que les données américaines ont soufflé le chaud et le froid et ont entamé la confiance des décideurs politiques sur les perspectives de taux.

Plusieurs paires majeures se sont maintenues dans des fourchettes étroites. L'euro, qui a gagné 0,9 % par rapport au dollar la semaine dernière, se trouvait au milieu d'une fourchette qu'il occupe depuis plus d'un an, à 1,0845 dollar.

L'euro a peu réagi à une enquête lundi qui a montré que la confiance des entreprises allemandes s'est détériorée en mai, contre les prévisions d'une amélioration.

La journée de lundi a été marquée par des jours fériés en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Les données sur l'inflation allemande, mercredi, et celles de la zone euro, vendredi, seront surveillées pour confirmer la réduction des taux européens que les traders ont prévue pour la semaine prochaine.

Philip Lane, économiste en chef de la BCE, a déclaré lundi que le rythme auquel la banque centrale réduira ses taux dépendra de la vigueur de l'inflation sous-jacente.

La livre sterling a testé le haut d'une fourchette qu'elle a maintenue cette année à 1,2745 $.

Vendredi, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, devrait être stable d'un mois sur l'autre.

Le dollar a reculé après que les données ont montré un ralentissement de la hausse des prix à la consommation en avril et la confirmation de la tendance pourrait le faire baisser encore - mais le tableau d'ensemble est que l'inflation et les indicateurs d'inflation restent au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

L'indice du dollar, qui mesure la performance de la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, était en légère baisse à 104,72. Il est en voie d'enregistrer une baisse de 1,5 % en mai, la plus importante en un mois depuis décembre.

"Une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt américains en septembre est évaluée à 50/50, avec un total de 57 points de base de réductions évaluées d'ici décembre - nous avons donc besoin d'une grande surprise pour changer cette évaluation", a déclaré Christ Weston, stratège chez Pepperstone.

"Un indice des prix à la consommation américain supérieur à 3 % pourrait faire l'affaire, ce qui permettrait au dollar de se redresser, tandis qu'un indice inférieur à 2,7 % pourrait soulager les marchés", a-t-il déclaré.

CONTINUER

Alors que l'incertitude sur les taux persiste, les investisseurs ont recherché des revenus et vendu des devises à faible rendement telles que le yen, le yuan et le franc suisse par rapport à l'euro et au dollar.

Le yen pourrait enregistrer son premier gain mensuel de l'année ce mois-ci grâce à l'intervention présumée des autorités japonaises à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, mais il a reculé depuis lors.

Il est resté stable à 156,86 pour un dollar lundi, mais n'a guère été soutenu par la hausse des rendements des obligations d'État japonaises - à 10 ans, par exemple, ils restent inférieurs de près de 350 points de base aux rendements américains.

Les données de l'IPC de Tokyo, attendues vendredi, sont un guide fiable de la tendance nationale et seront suivies de près. Les données du ministère des finances de vendredi révéleront également l'ampleur de l'intervention du Japon.

La décision des États-Unis de raccourcir le règlement des marchés boursiers de deux à un jour est un autre facteur à surveiller dans le commerce des devises cette semaine, car les cambistes s'attendent à ce qu'il alimente le commerce dans les petits matins calmes de l'Asie.

"Les investisseurs basés en Asie n'auront que quelques heures pour regrouper leurs besoins de financement, traiter les instructions de change liées à la transaction et gérer l'exécution", a déclaré Lloyd Rees, responsable des produits de conservation pour l'Asie et le Moyen-Orient chez BNY Mellon.

Sur les marchés des crypto-monnaies, l'éther a clôturé sa plus forte hausse hebdomadaire en près de trois ans après l'approbation surprise de certaines demandes de fonds négociés en bourse (ETF) aux États-Unis.

D'autres autorisations sont encore nécessaires avant le lancement, mais le prix de la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de valeur de marché a augmenté de 25 % par rapport au dollar la semaine dernière et de 5 % supplémentaires pour atteindre 3 938 dollars dans les échanges avec l'Asie lundi.