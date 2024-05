Le dollar est resté globalement stable lundi, les investisseurs attendant de nouveaux indices pour tracer la trajectoire des taux d'intérêt américains à la suite des commentaires prudents des responsables de la Réserve fédérale, même si l'inflation montre des signes de ralentissement.

L'euro a peu varié à 1,0871 $, non loin du sommet de près de deux mois de 1,0895 $ qu'il a touché la semaine dernière. Il est en hausse de 2 % depuis le début du mois de mai, stimulé par la chute du dollar à la suite de l'affaiblissement des données sur la croissance et l'inflation aux États-Unis et de la reprise de l'économie dans la zone euro.

Les données de la semaine dernière ont montré que

Les prix à la consommation aux États-Unis

ont augmenté moins que prévu en avril, ce qui a conduit les marchés à tabler sur une réduction de 50 points de base des taux d'intérêt de la Fed cette année. Pourtant, plusieurs responsables de la Fed ont par la suite fait part de leur inquiétude quant à l'évolution des taux d'intérêt.

des mots d'avertissement

sur le moment où les taux pourraient baisser, ce qui a incité les marchés à passer juste en dessous de la barre des 50 points de base.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six grandes devises, était en très légère hausse lundi, à 104,49. Il a chuté d'environ 2 % depuis qu'il a atteint un sommet de plus de cinq mois en avril.

Neil Jones, qui travaille dans les ventes de devises aux institutions financières pour la société de services de devises TJM FX, a déclaré qu'un "barrage" de discours de la part des responsables de la Fed maintiendra les investisseurs en alerte cette semaine.

"Si le marché s'oriente fermement dans une direction ou dans l'autre (sur les paris de réduction des taux d'intérêt), les orateurs de la Fed auront tendance à agir de manière quelque peu contradictoire dans leurs commentaires", a-t-il déclaré.

Quatre intervenants de la Fed, dont le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic, doivent s'exprimer lundi. Les marchés se concentreront également sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, prévu pour mercredi. Les indicateurs économiques basés sur des enquêtes pour la zone euro, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sont également attendus cette semaine, ainsi que d'autres discours de banques centrales.

Ailleurs, la livre sterling a touché un plus haut de deux mois de 1,2711 $, et a été en dernier juste en dessous de ce niveau, avant un rapport sur l'inflation britannique prévu pour mercredi.

Le yen japonais est resté stable à 155,73 pour un dollar, les traders étant à l'affût de tout signe d'intervention gouvernementale. La devise a évolué dans des fourchettes étroites au cours des deux derniers jours de négociation après un début de mois de mai tumultueux, suite à des séries d'interventions monétaires soupçonnées par Tokyo de soutenir le yen.

M. Jones a également déclaré qu'il s'attendait à ce que la hausse de l'or et du cuivre soutienne les devises des pays exportateurs de matières premières, tels que l'Australie, dans les mois à venir.

Le dollar australien est resté stable lundi à 0,669 $, mais a augmenté de 3,4 % ce mois-ci, en partie parce que l'inflation australienne est restée obstinément élevée.

L'insuffisance de l'offre, la demande mondiale soutenue et les gros paris des spéculateurs ont fait grimper en flèche les prix du cuivre ces dernières semaines.

Prix du pétrole

ont légèrement augmenté lundi après une

accident d'hélicoptère

a tué le président iranien, tandis que le roi d'Arabie saoudite est confronté à des problèmes de santé, ce qui laisse présager une plus grande instabilité au Moyen-Orient.