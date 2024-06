Le dollar est resté stable lundi, les traders attendant de nouveaux indices sur l'évolution de l'inflation américaine qui influenceront probablement les taux d'intérêt, tandis que les discours des autorités japonaises n'ont pas réussi à tempérer la baisse du yen vers le chiffre rond de 160.

Le yen s'est affaibli à 159,94 pour un dollar dans les premiers échanges lundi, son plus bas niveau depuis le 29 avril, lorsque le yen a touché son plus bas niveau en 34 ans à 160,245, ce qui a conduit les autorités japonaises à dépenser quelque 9,8 trillions de yens pour soutenir la monnaie.

Il s'est maintenu à 159,70 pour un dollar après que Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, ait déclaré lundi que les autorités prendraient les mesures appropriées en cas de mouvement excessif des devises, et que l'ajout du Japon à la liste de surveillance des devises du Trésor américain ne limiterait pas leur action.

Le yen a subi de nouvelles pressions après la décision de la Banque du Japon (BOJ), ce mois-ci, d'attendre sa réunion de juillet pour réduire son programme d'achat d'obligations.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de juin de la BOJ a montré que certains décideurs politiques ont appelé à une augmentation des taux d'intérêt en temps opportun, car ils voyaient un risque de dépassement des attentes en matière d'inflation.

"Il est assez remarquable que, malgré les attentes d'un nouveau resserrement de la politique de la BOJ, le dollar/yen continue d'augmenter et remonte maintenant à 160", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Je pense qu'à moins que la BOJ ne donne des indications très optimistes sur sa politique, ce qui est peu probable, il est peu probable que le dollar/yen se redresse durablement.

L'indice du dollar, qui mesure l'unité américaine par rapport à six autres, était à 105,84, proche du plus haut de près de huit semaines de 105,91 qu'il a atteint la semaine dernière.

Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) - l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale - qui doit être publié vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la croissance annuelle de l'indice ralentisse à 2,6 % en mai et une faible lecture est susceptible de soutenir les paris sur une réduction des taux d'intérêt dès septembre, ce que les contrats à terme évaluent actuellement comme une perspective de 65 %.

Les preuves du ralentissement de l'économie américaine s'accumulent, ont déclaré les stratèges de Citi dans une note à l'intention des clients, ajoutant qu'une demande plus faible rend plus probable une série d'indices d'inflation de base plus faibles.

"La combinaison du ralentissement de l'activité, de l'assouplissement du marché du travail et du ralentissement de l'inflation nous rend de plus en plus confiants dans le fait que la Fed commencera à réduire ses taux d'intérêt en septembre", a déclaré Citi.

Tout au long de la semaine, l'accent sera également mis sur la géopolitique, avec le premier débat présidentiel américain jeudi et le premier tour des élections françaises ce week-end.

L'euro, qui est sous pression depuis que le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections anticipées au début du mois, a peu changé à 1,0693 dollar. La monnaie unique est en baisse de 1,4 % ce mois-ci.

Le parti d'extrême droite français, le Rassemblement national (RN), et ses alliés sont en tête du premier tour des élections françaises avec 35,5 % des voix, selon un sondage publié dimanche.

Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC, a déclaré que l'impact spontané sur l'euro peut varier, mais qu'il sera probablement orienté à la baisse, à moins que le résultat ne surprenne avec la victoire de la coalition d'ensemble du président Macron.

Dans les autres devises, la livre sterling est restée stable à 1,2643 $. Le dollar australien s'est maintenu à 0,6640 $ et le dollar néo-zélandais a peu varié à 0,6113 $.