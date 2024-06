Le dollar s'est redressé mardi après être tombé à son plus bas niveau contre l'euro, la livre sterling et le franc suisse depuis la mi-mars, les signes de ralentissement de l'économie américaine ayant renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les investisseurs attendaient avec impatience les données sur les créations d'emplois aux États-Unis plus tard dans la journée, qui donneront un aperçu de l'état du marché du travail et pourraient faire baisser la monnaie américaine.

L'euro a atteint 1,0916 dollar pour la première fois depuis le 21 mars au cours de la séance asiatique, mais a cédé du terrain pour s'établir à 1,0886 dollar, soit une baisse de 0,2 %.

La livre sterling a également atteint son plus haut niveau depuis la mi-mars à 1,2818 $, mais elle était également en baisse de 0,2 %.

Alors que la monnaie américaine a retrouvé des couleurs, l'indice du dollar était en hausse de 0,12 % à 104,16, après être tombé à son plus bas niveau depuis la mi-avril à 103,99.

Les données de lundi ont montré un deuxième mois consécutif de ralentissement de l'activité manufacturière et une baisse inattendue des dépenses de construction, entraînant une chute de l'indice du dollar d'environ 0,6 %.

"Le dollar commence à montrer des signes de faiblesse", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez le prêteur ING. "Aujourd'hui, les données sur les offres d'emploi JOLTS aux États-Unis pourraient déterminer si les récentes pertes du dollar sont... le début d'une nouvelle tendance importante."

L'enquête américaine sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) doit être publiée à 14h00 GMT, soit 10h00 ET, et indiquera le nombre de postes vacants en mai. Elle indiquera également le nombre de personnes quittant volontairement leur emploi.

"Ce chiffre a bondi pendant la pandémie, les tensions sur le marché du travail ayant incité les employés à quitter leur emploi à la recherche d'un meilleur salaire", a déclaré M. Turner. "Cette donnée est considérée comme un bon indicateur de l'inflation salariale.

Le yen japonais s'est écarté de la tendance mardi et a continué à augmenter face au dollar après avoir grimpé lundi, la monnaie américaine perdant 0,43 % à 155,34, son niveau le plus faible depuis deux semaines.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, a déclaré mardi que la banque centrale devait être "très vigilante" quant à l'impact que les fluctuations du yen pourraient avoir sur l'économie et l'inflation dans le cadre de sa politique monétaire.

En Europe, le dollar a baissé de 0,2 % pour atteindre son niveau le plus bas face au franc suisse depuis la mi-mars, à 0,8938 franc. Les données ont montré que l'inflation suisse est restée stable à 1,4 % en glissement annuel en mai.

La baisse de la monnaie américaine par rapport à ses pairs est due au fait que les investisseurs ont augmenté leurs paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale cette année, ce qui a fait baisser les rendements des bons du Trésor, rendant la dette américaine moins attrayante.

Les marchés ont augmenté les chances d'une réduction des taux en septembre à environ 59,1 % mardi, selon les données du LSEG sur les prix des produits dérivés. En comparaison, les probabilités étaient d'environ 55 % vendredi et légèrement inférieures à 50 % en début de semaine dernière.

La Banque centrale européenne a laissé entendre que les responsables politiques réduiraient les taux lors de leur réunion de jeudi, mais une reprise de l'inflation dans les données de la semaine dernière pourrait faire réfléchir les responsables à la date du prochain assouplissement.

Les investisseurs ont également surveillé la roupie indienne à l'approche des résultats des élections, la monnaie ayant baissé mardi en raison d'un manque de clarté quant à la performance de l'alliance dirigée par le Premier ministre indien Narendra Modi.