Le dollar s'est apprécié par rapport aux autres grandes devises vendredi, atteignant un nouveau plus haut de huit semaines au-dessus du yen, alors que les données montrent une économie américaine forte et que l'approche patiente de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt contraste avec celle de ses homologues plus pessimistes.

L'activité économique américaine a atteint son plus haut niveau depuis 26 mois en juin, grâce à un rebond de l'emploi, tandis que les pressions sur les prix se sont considérablement atténuées, suggérant que le récent ralentissement de l'inflation allait probablement se poursuivre.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres, était en hausse de 0,2 % à 105,82. Il a grimpé de 0,41 % au cours de la nuit, effaçant les baisses de la semaine, à la suite d'une deuxième baisse de taux consécutive de la Banque nationale suisse et des indications de la Banque d'Angleterre concernant une réduction en août.

"Dans le sillage des chiffres décevants de l'indice des directeurs d'achat en Europe, les indices PMI américains plus élevés que prévu ont ravivé le discours sur l'exceptionnalisme économique américain et pourraient bien fermer la porte à toute possibilité de réduction des taux en juillet de la part de la Fed", a déclaré Matt Weller, responsable des études de marché chez StoneX, à Grand Rapids, Michigan.

M. Weller a déclaré que le yen sera un élément clé à surveiller par les opérateurs de change au cours de la semaine prochaine.

Le Trésor américain a ajouté jeudi le Japon à la liste des pays qu'il surveille en vue d'une éventuelle désignation comme manipulateur de devises. La Chine figure également sur cette liste.

La période couverte par le rapport du Trésor couvre les quatre trimestres jusqu'à décembre 2023 et ne comprend pas les mois d'avril et de mai de cette année, au cours desquels les autorités japonaises sont intervenues pour soutenir le yen, selon le rapport.

"La paire USD/JPY a clôturé à son plus haut niveau depuis 34 ans hier, moins d'une heure après que le Trésor américain a inscrit le Japon sur sa liste de surveillance des devises", a déclaré M. Weller. "Cela sert d'avertissement diplomatique contre toute intervention supplémentaire de la part de la BOJ et du ministère des Finances et, combiné aux données américaines meilleures que prévu aujourd'hui, pourrait ramener la parité USD/JPY vers 160,00.

Le yen a été sous pression après la décision de la Banque du Japon la semaine dernière d'attendre sa réunion de juillet pour réduire son programme d'achat d'obligations. Le dollar s'est échangé 0,3 % de plus à 159,37 yens.

La BOJ, à la demande du ministère japonais des finances, a dépensé quelque 9,8 billions de yens (61,64 milliards de dollars) pour faire remonter la monnaie depuis un creux de 34 ans de 160,245 pour un dollar, atteint le 29 avril.

Le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, Masato Kanda, a déclaré vendredi que Tokyo était prêt à prendre de nouvelles mesures "résolues" contre la "volatilité spéculative et excessive".

Le dollar a maintenu son plus haut niveau depuis près de cinq semaines face à la livre sterling, qui reste en baisse de 0,14 % à 1,2639 dollar, son plus bas niveau depuis la mi-mai. La BoE a maintenu ses taux cette semaine, mais certains responsables politiques ont déclaré que la décision de ne pas réduire les taux était "finement équilibrée".

Les données de vendredi ont montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté plus que prévu en mai, en grande partie en raison d'un temps plus doux.

Un rapport séparé a montré que la croissance des entreprises britanniques s'est ralentie pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois en juin, en raison de la nervosité suscitée par les élections générales du 4 juillet.

L'euro a reculé de 0,1 % à 1,0694 dollar après qu'une série d'enquêtes préliminaires pour le mois de juin a montré que l'activité du secteur des services en France s'est contractée ce mois-ci, tandis que l'activité dans l'ensemble de l'économie allemande s'est ralentie.

"Nous avons eu quelques PMI légèrement plus faibles en Europe et au Royaume-Uni, mais le bruit des élections en France et au Royaume-Uni a probablement faussé ces chiffres et a atténué la réaction du marché à ces chiffres", a déclaré Erik Nelson, stratège macroéconomique chez Wells Fargo à Londres.