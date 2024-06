Le dollar a oscillé autour de son plus bas niveau en huit semaines vendredi, avant la publication d'un rapport crucial sur l'emploi aux États-Unis qui pourrait donner aux investisseurs une meilleure idée de la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt.

L'euro a maintenu ses gains de la nuit après que la Banque centrale européenne ait réduit ses taux dans un mouvement bien préparé, mais a offert peu d'indices sur les perspectives de la politique monétaire étant donné que l'inflation est toujours au-dessus de l'objectif.

L'indice du dollar américain, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à l'euro et à cinq autres grands rivaux, a peu changé à 104,12 à 8h45 GMT, non loin du plus bas de cette semaine de 103,99, la première fois qu'il est passé sous la barre des 104 depuis le 9 avril.

Pour la semaine, l'indice était sur la voie d'une baisse de 0,54% suite à une série de données macroéconomiques plus faibles qui ont incité les investisseurs à remettre sur la table deux réductions de taux de la Fed d'un quart de point pour cette année.

Les traders se sont donc positionnés pour un rapport plus faible sur les emplois non agricoles plus tard dans la journée, avec la possibilité que la croissance de l'emploi soit inférieure à la prévision médiane de 185 000 des économistes.

Le Comité fédéral de l'open market ne devrait pas faire de changement lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine, mais les marchés tablent actuellement sur des réductions de 50 points de base d'ici la fin décembre, la première réduction étant très probablement prévue pour septembre.

"C'est à chacun de deviner, mais je pense que si les chiffres sont faibles, les rendements obligataires continueront à baisser, ce qui sera une bonne nouvelle pour les actions", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche sur la plateforme de négociation XTB.

"Mais si nous obtenons un chiffre de 180, 190, 200 (milliers), qui indique essentiellement une expansion du marché du travail, alors nous pourrions assister à un retournement de situation et voir le dollar reprendre un peu de vigueur", a-t-elle ajouté.

CYCLE D'ASSOUPLISSEMENT

L'euro a peu varié à 1,0894 $, après un gain d'environ 0,2 % lors de la séance précédente, lorsque la BCE a abaissé ses taux d'un quart de point pour donner le coup d'envoi de son cycle d'assouplissement. Toutefois, le personnel a également relevé ses prévisions pour l'inflation, qui devrait désormais rester au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale jusqu'à la fin de l'année prochaine.

"Ce jour-là, le fait est que la BCE s'est montrée plus optimiste que ce qui avait été annoncé", a déclaré Gavin Friend, stratège principal des marchés à la National Australia Bank.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, "s'est montrée très réticente à donner des indications sur un nouvel assouplissement", a ajouté M. Friend.

La livre sterling, quant à elle, est restée stable à 1,27855 dollar vendredi, non loin du sommet de la semaine de 1,2828 dollar, son niveau le plus élevé depuis la mi-mars.

Le yen s'est légèrement renforcé, laissant le dollar en baisse de 0,2 % à 155,38 yens, et en voie de perdre environ 1,2 % sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la fin avril, moment où les autorités monétaires japonaises sont intervenues sur le marché pour soutenir le yen.

Comme la Fed, la Banque du Japon décide de sa politique la semaine prochaine, et le marché s'attend à une réduction imminente de ses achats mensuels d'obligations afin de resserrer les conditions de crédit.

Toutefois, malgré sa fermeté récente, le yen n'est pas loin du creux de 34 ans atteint fin avril, au-delà de 160 pour un dollar, ce qui a incité les autorités japonaises à dépenser quelque 9 800 milliards de yens (62,9 milliards de dollars) pour intervenir sur le marché des changes afin de soutenir le yen.

Le gouvernement et la Banque du Japon craignent que l'augmentation des coûts d'importation ne fasse échouer le cycle espéré d'inflation modérée et d'augmentation régulière des salaires.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a réaffirmé qu'il était prêt à prendre des mesures contre les fluctuations excessives de la monnaie, mais il a ajouté qu'il fallait aussi faire preuve de modération.

"Les interventions sur le marché des changes doivent être effectuées en tenant compte de leur nécessité et de leur efficacité", a-t-il déclaré, et "doivent être menées avec modération". (1 $ = 155,7200 yens)