Le dollar est resté proche de son plus bas niveau en trois semaines face à l'euro et de son plus bas niveau en un mois face à la livre sterling mercredi, après que les données sur l'inflation américaine, étonnamment faibles, aient renforcé l'idée que la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d'intérêt plus tard dans la journée.

Le yuan chinois, quant à lui, a chuté à son plus bas niveau en 6 mois et demi, un jour après que la banque centrale ait réduit ses taux, alors que l'on s'attend à ce que de nouvelles mesures de relance soient prises pour soutenir la reprise économique qui s'essouffle après la crise du COVID.

L'indice du Dollar Index - qui mesure la devise par rapport à six autres devises, dont l'euro et la livre sterling - est resté stable à 103,30 dans les échanges asiatiques, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 22 mai, à 103,04.

L'indice américain des prix à la consommation (IPC) n'a augmenté que de 0,1 % le mois dernier, et a enregistré sa plus faible augmentation en glissement annuel depuis mars 2021, à 4,0 %.

Les paris pour une hausse d'un quart de point des taux américains plus tard dans la journée de mercredi ont été ramenés à moins de 6 % actuellement, contre 21 % 24 heures plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"La faiblesse de l'inflation confirme la pause de la Fed, même si je doute qu'elle soit suffisante pour justifier une attitude dovish, car ce n'est pas dans leur intérêt, l'IPC étant deux fois supérieur à l'objectif de la Fed", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index, qui considère 103 comme un niveau de soutien clé pour le Dollar Index.

"Bien que cela ait été suffisant pour envoyer l'EUR/USD au-dessus de 1,0800, cela n'a pas été suffisant pour le maintenir à ce niveau, étant donné qu'une pause hawkish semble assez probable.

L'euro a peu changé à 1,07885, après avoir atteint un sommet de 1,08235 $ mardi. La Banque centrale européenne décide de sa politique jeudi, avec une hausse de taux d'un quart de point largement attendue.

La livre sterling est restée stable à 1,2607 $, après avoir augmenté de 0,8 % au cours de la séance précédente et atteint son plus haut niveau depuis le 11 mai à 1,2625 $.

Le dollar a baissé de 0,09% à 140,11 yens. Il a atteint son plus haut niveau depuis le 5 juin, à 140,31, mardi, malgré la faiblesse des chiffres de l'inflation américaine, la Banque du Japon devant maintenir sa politique ultra-légère vendredi.

Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank, estime qu'il existe un risque de faiblesse du Dollar Index suite à la décision de la Fed, avec la possibilité que l'indice du Dollar Index baisse vers 102 dans les prochains jours.

"Une pause hawkish n'est pas une surprise hawkish", a-t-il déclaré.

"Elle est tellement bien évaluée que je ne pense pas qu'elle soit une source de soutien pour le dollar - en fait, elle pourrait même être le contraire.

Ailleurs, le dollar australien a légèrement augmenté à 0,6772 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 10 mai mardi à 0,6807 $.

L'Aussie a obtenu un soutien supplémentaire de la décision de la Banque populaire de Chine de réduire le taux de prise en pension à sept jours pour la première fois en 10 mois mardi. La Chine est une destination clé pour les exportations de ressources australiennes.

La PBOC devrait réduire le coût d'emprunt des prêts à moyen terme jeudi, date à laquelle elle devrait renouveler 200 milliards de yuans de ces prêts, selon un sondage Reuters. De nombreux analystes prévoient des réductions des taux de référence pour les prêts aux entreprises et les prêts immobiliers la semaine prochaine.

Le yuan a touché 7,1785 pour un dollar dans les échanges offshore pour la première fois depuis le 29 novembre, mais a peu varié à 7,1707 à la mi-journée.