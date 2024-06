Le dollar s'est légèrement affaibli lundi, tout en restant proche de son plus haut niveau en près de huit semaines, tandis que le yen a brièvement bondi alors qu'il stagnait près du niveau de 160, qui avait déjà fait l'objet d'avertissements verbaux de la part des autorités japonaises.

Le yen s'est affaibli à 159,94 pour un dollar dans les premiers échanges, son plus bas niveau depuis le 29 avril, lorsque le yen a touché son plus bas niveau en 34 ans à 160,245, ce qui a conduit les autorités japonaises à dépenser environ 9,8 trillions de yens pour soutenir la monnaie.

Une brève poussée de la monnaie dans la matinée en Europe l'a vu s'échanger jusqu'à 158,75 pour un dollar, les analystes notant que le marché est sur la brèche étant donné les niveaux actuels.

"Il ne s'agissait certainement pas d'une intervention... néanmoins, cela montre à quel point le marché est nerveux face à la perspective d'une intervention", a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone.

"Je pense que tant que toute nouvelle faiblesse n'est pas particulièrement rapide ou désordonnée, il est peu probable que le ministère des finances intervienne pour l'instant.

Le yen s'est légèrement raffermi à 159,54 pour un dollar.

Plus tôt, Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré que les autorités prendraient les mesures appropriées en cas de mouvement excessif des devises, et que l'ajout du Japon à la liste de surveillance du Trésor américain ne limiterait pas leurs actions.

Le yen a subi de nouvelles pressions après la décision prise ce mois-ci par la Banque du Japon (BOJ) de reporter à sa réunion de juillet la réduction de son programme d'achat d'obligations. Il a perdu 1,5 % en juin.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de juin de la BOJ a montré que certains décideurs politiques ont appelé à une augmentation des taux d'intérêt en temps opportun, car ils voyaient un risque de dépassement des attentes en matière d'inflation.

Le yen, qui est très sensible aux rendements du Trésor américain, a perdu plus de 10 % par rapport au dollar depuis le début de l'année, en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt au Japon et aux États-Unis.

TEST D'INFLATION À VENIR

Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, qui doit être publié vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la croissance annuelle de l'indice ralentisse à 2,6 % en mai. Une faible lecture est susceptible de renforcer les paris sur une réduction des taux dès septembre, que les contrats à terme évaluent actuellement comme une perspective de 70 %.

L'indice du dollar, qui le mesure par rapport à six grandes monnaies, était à 105,56 en dernier lieu, en retrait par rapport au sommet de 105,91 atteint la semaine dernière en près de huit semaines.

La politique sera également au centre de l'attention tout au long de la semaine, avec le premier débat présidentiel américain jeudi et le premier tour des élections françaises en fin de semaine.

"Vous allez voir beaucoup de positions défensives avant le premier tour des élections françaises et le débat présidentiel américain", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des devises chez Monex.

"Bien qu'un sentiment de calme pèse sur le dollar ce matin, le risque politique reste une source décente de force pour le dollar et nous nous attendons à ce que l'indice du dollar termine la semaine à la hausse."

L'euro, qui a été sous pression depuis que le président français Emmanuel Macron a convoqué une élection surprise au début du mois, était en hausse de 0,3 % à 1,0727 $, mais était toujours en baisse de 1,2 % en juin jusqu'à présent.

Un sondage d'opinion publié dimanche a montré que le parti d'extrême droite français, le Rassemblement national (RN), et ses alliés étaient en tête du premier tour des élections nationales avec 35,5 % des voix attendues.

Le député RN Jean-Philippe Tanguy, qui est largement considéré comme le candidat le plus probable pour diriger le ministère des finances si le parti gagne et forme un gouvernement, a déclaré à Reuters qu'un gouvernement RN s'en tiendrait aux règles fiscales de l'Union européenne.

Pendant ce temps, le yuan s'échangeait à 7,26 pour un dollar, proche de son plus bas niveau depuis sept mois, plombé par la force générale du dollar et les inquiétudes concernant la faiblesse de la deuxième plus grande économie du monde.