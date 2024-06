Le dollar a progressé jeudi malgré un rapport sur l'inflation des prix à la production aux États-Unis pour le mois de mai, après que la Réserve fédérale ait adopté un ton hawkish à l'issue de sa réunion de mercredi.

Les données de jeudi ont montré que les prix à la production américains ont baissé de manière inattendue en mai, l'indice principal des prix à la production (PPI) ayant chuté de 0,2 % le mois dernier après avoir progressé de 0,5 % en avril. Les prix de base sont restés stables, après une augmentation de 0,5 % le mois précédent.

Cela intervient après que l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de Mays ait été plus faible que prévu par les économistes, ce qui a entraîné une forte baisse du billet vert.

Combinées, les publications de l'IPC et de l'IPP rendent probable que les dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, montreront également un relâchement des pressions sur les prix.

L'IPP d'aujourd'hui vient à la suite d'un IPC plus faible que prévu ... qui va alimenter ce qui sera probablement un déflateur PCE de base un peu plus faible lorsque nous l'obtiendrons à la fin du mois, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex à New York.

Mais l'optimisme concernant le ralentissement de l'inflation n'a pas suffi à maintenir le dollar à la baisse.

La monnaie américaine a rebondi après que les responsables de la Fed aient prévu, contre toute attente, une seule réduction des taux d'intérêt cette année et repoussé le début des réductions de taux à décembre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les décideurs politiques se contenteraient de laisser les taux à leur niveau actuel jusqu'à ce que l'économie envoie un signal clair indiquant que quelque chose d'autre est nécessaire - par le biais d'une baisse plus convaincante des pressions sur les prix ou d'une augmentation du taux de chômage.

D'autres données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté la semaine dernière pour atteindre un niveau record en dix mois.

L'indice du dollar était en hausse de 0,49% à 105,20. Il a atteint son plus haut niveau en quatre semaines à 105,46 mardi, avant de chuter de 1 % après les données de l'IPC de mercredi.

"La réaction à l'IPC a été un peu exagérée. C'était presque un soulagement que ce ne soit pas pire. Et c'est ce qui a déclenché une réaction réflexe aussi forte", a déclaré Fiona Cincotta, stratège de marché chez City Index.

Les traders ont réduit les paris selon lesquels la Fed réduira ses taux d'intérêt en septembre après que le rapport sur l'emploi de vendredi pour le mois de mai ait montré une croissance de l'emploi plus importante que prévu, alors que les salaires ont également augmenté plus que prévu.

Ces paris ont toutefois été relancés après le rapport de mercredi sur l'IPC.

Les opérateurs de contrats à terme sur les fonds fédéraux considèrent désormais que deux réductions sont probables cette année, la première réduction en septembre étant considérée comme une probabilité de 68 %, selon l'outil FedWatch du groupe CME.

Le dollar devrait rester soutenu car la politique de la Fed contraste avec celle des banques centrales internationales, plus dovish.

Je ne suis pas convaincu que le sommet du dollar soit en place, a déclaré M. Chandler. Il se peut que nous n'ayons pas encore atteint le maximum de divergence politique.

La Banque centrale européenne et la Banque du Canada ont commencé à réduire leurs taux et pourraient le faire à nouveau avant que la Fed ne commence à assouplir sa politique.

L'incertitude liée aux élections européennes est également susceptible de nuire à l'euro par rapport au billet vert.

Cette incertitude politique en Europe est suffisante pour maintenir le dollar à la hausse, a déclaré M. Chandler.

Les partis d'extrême droite ont gagné du terrain lors des élections au Parlement européen dimanche, ce qui a incité le président français Emmanuel Macron à convoquer des élections anticipées dans son pays.

L'euro était en baisse de 0,65 % à 1,0739 $. Il a chuté jusqu'à 1,07195 $ mardi, son plus bas niveau depuis le 2 mai, avant de bondir jusqu'à 1,08523 $ mercredi en raison de l'affaiblissement du dollar.

Le yen a également chuté avant que la Banque du Japon ne termine sa réunion de deux jours vendredi, au cours de laquelle elle envisagera de réduire ses achats d'obligations, ce qui constituera une première étape clé dans la réduction de son bilan de près de 5 000 milliards de dollars.

Le yen a particulièrement souffert de la grande divergence entre les taux d'intérêt japonais et américains.

Le dollar était en hausse de 0,11 % à 156,89 yens.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a chuté de 1,86 % pour atteindre 66 801 dollars.