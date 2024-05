Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis plusieurs mois jeudi après que l'inflation américaine ait atteint son plus bas niveau depuis trois ans et que les ventes au détail soient restées stables, ce qui a renforcé les attentes de réduction des taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde.

Les actions et d'autres actifs sensibles au risque, tels que le dollar australien, ont enregistré des gains à la suite de la publication des données. L'Aussie a augmenté de 1% la nuit dernière dans son plus grand bond en un jour de l'année, et a ajouté 0,1% supplémentaire dans les premiers échanges en Asie pour atteindre un plus haut de quatre mois de 0,67$. [AUD/]

L'euro, qui a augmenté de 0,6% la nuit dernière, a atteint son plus haut niveau en deux mois à 1,0890$. Le dollar néo-zélandais a atteint son plus haut niveau en deux mois à 0,6131$. La livre sterling a atteint son plus haut niveau en un mois à 1,2694$.

Le yen malmené a bénéficié d'un répit et s'est négocié à son niveau le plus élevé par rapport au dollar depuis une semaine, à 154,25.

L'inflation américaine de base a ralenti à 3,6 % en avril, selon les données publiées mercredi, conformément aux attentes du marché. Ce chiffre est bien supérieur à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale, mais comme il est passé de 3,8 % un mois plus tôt, les investisseurs ont considéré qu'il ouvrait la voie à une réduction des taux dès le mois de septembre ou peut-être même avant, étant donné que l'élection présidentielle américaine se profile à l'horizon du mois de novembre.

"Si nous commençons à voir une baisse significative (de l'inflation), alors je pense que la nuit dernière était peut-être la première étape", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de Tokyo chez State Street.

"La Fed a probablement le temps, jusqu'à la prochaine réunion, d'examiner attentivement les données et de prendre une décision ferme.... Je pense que c'est à cela que le marché réagit en ce moment".

Les chiffres des ventes au détail, plus faibles que prévu, qui sont restés stables le mois dernier au lieu de la hausse de 0,4 % prévue par les économistes, ont renforcé la nouvelle confiance dans les réductions de taux.

Ces données ont entraîné une hausse des bons du Trésor et, combinées aux ventes d'obligations japonaises, l'écart entre les rendements américains et japonais à 10 ans s'est réduit de près de 20 points de base cette semaine. [US/][JP/]

Le yen s'est aussi un peu éloigné des récents creux des taux croisés, repoussant légèrement l'Aussie d'un pic de 11 ans sur le yen.

Les perspectives pour le yen restent incertaines avec des données publiées plus tôt dans la journée montrant que l'économie japonaise s'est contractée plus que prévu au premier trimestre, compliquant le défi pour les décideurs politiques alors qu'ils cherchent à augmenter les taux à partir de niveaux proches de zéro.

Les données sur l'emploi en Australie, les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et les discours des responsables politiques de la Banque centrale européenne sont les points forts de la journée à venir.

L'indice du dollar américain a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le début de l'année cette nuit, perdant 0,75 % et dépassant sa moyenne mobile de 200 jours. Il était à son plus bas niveau en cinq semaines, à 104,17, au début des échanges avec l'Asie, mardi.

Le yuan chinois s'est légèrement redressé dans les échanges offshore à 7,2081 pour un dollar. Le bitcoin a repris pied au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours et a touché un plus haut de trois semaines à 66 695 $.