Le dollar est resté sous le seuil psychologique des 140 yens mercredi, après avoir atteint son plus haut niveau depuis six mois suite à la réunion des autorités japonaises mardi pour discuter de leur monnaie.

Le dollar australien a fait des montagnes russes après avoir bondi sur les données de l'inflation locale, avant d'être entraîné vers le bas quelques instants plus tard par de nouveaux signes de ralentissement en Chine, un partenaire commercial majeur. Le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau depuis six mois dans les échanges offshore.

Le dollar australien était en baisse de 0,15 % à 0,6507 $, se rapprochant de son plus bas niveau en 6 mois et demi de la semaine dernière, à 0,6490 $. Il a chuté de 0,38% à son point le plus bas, immédiatement après avoir grimpé de 0,33%.

"Nous devons nous rappeler que l'Aussie est une monnaie favorable à la croissance, fortement liée aux perspectives des matières premières, et nous avons vu les matières premières sous pression ces derniers temps", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de change à la National Australia Bank.

"L'absence de nouvelles positives concernant l'activité économique en Chine exacerbe ce point de vue et s'avère être le plus important, l'emportant sur la probabilité accrue d'un nouveau resserrement de la Banque de réserve d'Australie "plus tôt que prévu" suite à un relevé des prix à la consommation plus élevé que prévu, a-t-il déclaré.

Le dollar néo-zélandais a chuté de 0,5 % pour atteindre son plus bas niveau en 6 mois et demi à 0,60125 $.

Face au yuan chinois, le dollar américain a grimpé de 0,38% à 7,1171 pour la première fois depuis le 30 novembre.

Pendant ce temps, le billet vert a peu changé à 139,82 yens après une baisse de 0,46% mardi, lorsque le principal diplomate du Japon a déclaré à la suite d'une réunion du ministère des Finances, de la banque centrale et de l'organisme de surveillance financière du pays que les fonctionnaires "surveilleront de près les mouvements du marché des changes et réagiront de manière appropriée si nécessaire".

Le dollar était monté jusqu'à 140,93 plus tôt dans la journée, pour la première fois depuis le 23 novembre.

"La réunion était préventive", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur général de State Street à Tokyo.

"Je pense que la véritable ligne dans le sable est 150", a ajouté Wakabayashi, qui s'attend à ce que les perspectives divergentes en matière de politique monétaire au Japon et aux États-Unis continuent à pousser la paire de devises à la hausse.

"Si nous dépassons les 145, nous verrons pratiquement tous les responsables japonais sur les ondes essayer de faire baisser le cours, et s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ils agiront", a-t-il déclaré, faisant référence au risque d'intervention sur le marché des changes.

Ailleurs, l'euro a glissé de 0,22% à 1,0711 $, abandonnant une partie de la progression de 0,28% de mardi.

La livre sterling a reculé de 0,14 % à 1,2395 $, après un gain de 0,44 % la veille.