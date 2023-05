Le dollar américain a légèrement baissé par rapport à son plus haut niveau en cinq semaines lundi, après une période de vigueur qui a déconcerté les analystes.

Pendant ce temps, la livre turque est tombée à son plus bas niveau depuis deux mois, alors que les élections du week-end semblaient se diriger vers un second tour, tandis que le baht thaïlandais s'est redressé après un résultat électoral plus décisif.

L'euro était en hausse de 0,27 % par rapport au dollar lundi, à 1,088 $, rebondissant après avoir chuté de 1,54 % la semaine précédente.

Cela a contribué à faire baisser l'indice du dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, de 0,19 % à 102,49. Ce chiffre se situe juste en dessous d'un plus haut de cinq semaines de 102,75 atteint plus tôt dans la session.

Les analystes ont déclaré que de nombreux facteurs pourraient être à l'origine de la récente force du dollar, y compris les inquiétudes concernant l'inflation américaine, les craintes concernant l'impasse sur le plafond de la dette et la croissance économique mondiale, qui ont conduit à l'achat de valeurs refuges.

Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets, a déclaré que la hausse des rendements obligataires américains au cours des deux derniers jours avait soutenu la monnaie.

Les rendements américains ont augmenté vendredi et lundi après qu'une enquête de l'Université du Michigan sur les attentes des consommateurs en matière d'inflation à long terme a atteint son niveau le plus élevé depuis 2011. Cela a remis en jeu la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain, les traders estimant cette probabilité à 11,5 %.

M. Tan a déclaré : "Les taux d'intérêt américains ont augmenté, car les prévisions d'inflation du Michigan ont été plus fortes que prévu, premièrement, et deuxièmement, (les responsables de la Fed) semblent être constamment optimistes en soulignant que la Fed n'a pas l'intention de réduire les taux d'intérêt."

Le dollar était en hausse de 0,18% contre le yen japonais à 136,01, après avoir augmenté de 0,67% la semaine dernière.

La livre sterling était en hausse de 0,28 % à 1,248 $, rebondissant après la chute de 1,45 % de la semaine dernière.

Les traders s'attendent à ce que la Fed réduise fortement ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année en raison du ralentissement de la croissance américaine. Toutefois, M. Tan a déclaré qu'il était peu probable que la Fed procède à des réductions importantes et que le dollar pourrait augmenter si les opérateurs changent d'avis.

D'autres analystes ont déclaré que les inquiétudes des investisseurs concernant l'impasse sur le plafond de la dette les incitaient à acheter le dollar, valeur refuge, avant une réunion clé entre le président Joe Biden et les leaders du Congrès mardi.

Le dollar était en hausse de 0,38% à 19,654 lires turques après avoir atteint 19,7 pour la première fois depuis le 10 mars, lorsqu'il a atteint un record de 19,8 lors d'une journée d'échanges volatils.

La Turquie se dirige vers un second tour de scrutin après que le président Tayyip Erdogan ait dépassé les prévisions.

Le dollar a chuté de 0,75% à 33,725 baht dans les échanges terrestres thaïlandais.

Les partis d'opposition thaïlandais ont décroché une victoire électorale étonnante dimanche, mais il est loin d'être certain qu'ils formeront le prochain gouvernement, les règles parlementaires ayant été rédigées par la junte militaire.

Il semble que la stabilité politique impliquée dans le résultat "Boucles d'or" alimente le rallye (du baht thaïlandais)", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie à la Mizuho Bank.

De nombreux investisseurs s'attendent à ce que le dollar américain continue de baisser dans les mois à venir, à mesure que l'inflation se ralentit et que la Fed suspend ses hausses de taux.

"Si vous enlevez l'incertitude autour du plafond de la dette, le sentiment est devenu baissier à l'égard du dollar", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.