Le dollar américain était sur la défensive, proche de ses plus bas niveaux depuis trois semaines, vendredi, avant la publication des chiffres de l'emploi qui influenceront probablement les perspectives des taux d'intérêt, tandis que la livre était ferme, le parti travailliste étant sur le point de remporter une majorité massive lors des élections générales au Royaume-Uni.

La livre sterling était en dernier lieu à 1,27705 $, évoluant dans une fourchette étroite au cours des heures asiatiques, mais juste à côté du sommet de trois semaines de 1,27765 $ atteint mercredi.

Le parti travailliste de centre-gauche a déjà remporté plus de 326 des 650 sièges du parlement, et un sondage de sortie des urnes suggère qu'il en obtiendrait environ 410, offrant ainsi aux investisseurs une certaine certitude après des années de volatilité du marché sous les conservateurs.

La livre est en hausse de 1 % sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-mai, et reste la devise la plus performante par rapport au dollar cette année, avec un gain de 1,2 %.

"Dans l'ensemble, la politique fiscale deviendra un enjeu majeur pour les marchés", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal chez Capital.com.

Selon lui, le parti travailliste profitera de son mandat pour augmenter les impôts et consolider les dépenses publiques, ce qui pourrait aider la Banque d'Angleterre à contenir l'inflation.

"Pour l'instant, les marchés se contenteront de se réjouir de la fin des élections, ce qui devrait favoriser le sentiment du marché.

Le yen a augmenté de 0,4 % pour atteindre 160,63 pour un dollar, ce qui représente une deuxième journée consécutive de hausse, ce qui n'était pas arrivé depuis le début du mois de juin.

La devise s'éloigne lentement de son plus bas niveau depuis 38 ans, à 161,96, atteint mercredi, mais les opérateurs restent attentifs à toute intervention des autorités japonaises.

Le ministre des finances

Shunichi Suzuki

a déclaré vendredi que les autorités surveilleraient de près les marchés boursiers et les marchés des changes avec un sentiment d'urgence.

Les opérateurs se méfient de l'intervention de Tokyo sur le marché pour soutenir la monnaie qui a perdu plus de 12 % par rapport au dollar cette année, en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt du Japon et des États-Unis.

Tokyo a dépensé quelque 9 800 milliards de yens à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai pour intervenir sur le marché des changes lorsque le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245 pour un dollar. Les analystes estiment toutefois que les autorités se concentreront sur le rythme de l'affaiblissement du yen et pas seulement sur ses niveaux.

LES SALAIRES S'ENVOLENT

Les traders américains reviennent de leurs vacances du 4 juillet et les projecteurs seront résolument tournés vers les chiffres de l'emploi non agricole, attendus plus tard dans la journée de vendredi. Le rapport devrait montrer une augmentation de 190 000 emplois en juin après une augmentation de 272 000 en mai, selon un sondage Reuters auprès des économistes.

Une série de données économiques montrant un ralentissement de l'économie américaine a renforcé les attentes de la Réserve fédérale, sensible aux données, qui devrait bientôt réduire ses taux d'intérêt. Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 73 % la probabilité d'une baisse en septembre.

Les marchés prévoient potentiellement deux baisses de taux cette année, bien que la Fed ait prévu le mois dernier une seule baisse de taux pour 2024. Les données à venir seront déterminantes.

"Une baisse des chiffres de l'emploi devrait renforcer les anticipations de réduction des taux et accentuer la baisse du dollar", a déclaré Christopher Wong, stratège FX chez OCBC.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,15 % à 105, à son plus bas niveau depuis la mi-juin.

L'euro a peu varié à 1,082025 $, les traders s'abstenant de faire des paris importants alors que la France se prépare à un second tour d'élection dimanche. Les sondages suggèrent que le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, n'obtiendra probablement pas la majorité.

La monnaie unique, qui a été sous pression depuis que les élections françaises ont été convoquées en juin, est en hausse de près de 1% pour la semaine et est en voie de réaliser sa plus forte performance hebdomadaire de l'année.

Bien que les craintes que le RN puisse obtenir une majorité et introduire de fortes augmentations de dépenses se soient dissipées, le pays se dirige vers un parlement sans majorité, ce qui devrait peser sur le sentiment, selon les analystes.

Dans les autres devises, le dollar australien a augmenté de 0,14% à 0,6736 $, oscillant près des plus hauts de six mois, tandis que le dollar néo-zélandais s'est maintenu à 0,6121 $.

Le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis quatre mois et a perdu 6,5 %, tandis que l'éther a chuté de 7,6 %.