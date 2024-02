Le dollar américain a évolué dans une fourchette étroite jeudi et s'est maintenu juste en dessous d'un plus haut de 12 semaines atteint plus tôt dans la semaine, alors que les traders digèrent les commentaires des décideurs politiques de la session précédente.

Mercredi, plusieurs intervenants de la Fed ont donné une série de raisons pour lesquelles ils ne ressentent pas l'urgence de commencer à assouplir la politique aux États-Unis ou d'agir rapidement une fois qu'ils l'auront fait.

"Les banques centrales doivent être convaincues que non seulement l'inflation va diminuer, mais qu'elle va rester faible", a déclaré Colin Asher, économiste principal chez Mizuho.

Le marché évalue à moins de 20 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en mars, ce qui représente une baisse significative par rapport au début de l'année, et à près de 60 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base en mai, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar était en hausse de 0,1 % à 104,14, se situant sous les 104,60 de lundi, le niveau le plus élevé depuis le 14 novembre, après avoir été propulsé à la hausse après la publication du rapport sur l'emploi de vendredi.

"Maintenant que la poussière est retombée sur les emplois non agricoles, je pense que ce que nous voyons est un recalibrage des perspectives de taux jusqu'à l'année prochaine, ce qui a soulevé le dollar dans une fourchette qui est un niveau plus élevé", a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger & Co.

L'augmentation des rendements du Trésor américain a stimulé le dollar, en particulier par rapport aux devises à faible rendement, telles que le yen.

Le yen était en baisse de près de 0,5 % par rapport au billet vert à 148,84, tout près de son niveau le plus faible depuis le 14 novembre.

Le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, Shinichi Uchida, a déclaré qu'il était peu probable que la banque centrale augmente les taux d'intérêt de manière agressive, même après avoir abandonné les taux d'intérêt négatifs.

"Étant donné que les rendements des obligations américaines sont plus élevés à court terme, nous pensons que la parité USD/JPY restera élevée", a déclaré Mizuho's Asher.

"Toute baisse devra probablement attendre la réunion de mars de la BoJ. Nous pensons qu'il est plus probable que la BoJ prenne des mesures en avril et qu'il est donc préférable d'envisager une baisse de l'USD/JPY."

L'euro a peu changé à 1,0768 $, se maintenant au-dessus de son plus bas niveau depuis le 14 novembre à 1,0722 $ atteint mardi.

La livre sterling était également inchangée à 1,2619 $.

Le yuan est resté stable malgré les données qui ont montré que les prix à la consommation en Chine ont chuté à leur rythme le plus élevé en plus de 14 ans en janvier.

L'IPC a chuté de 0,8 % en janvier par rapport à l'année précédente, mais a augmenté de 0,3 % en glissement mensuel, ont révélé les données. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de 0,5 % en glissement annuel et une hausse de 0,4 % en glissement mensuel.

"Nous nous attendons à ce que les autorités chinoises favorisent le maintien de la stabilité du yuan à l'approche des vacances du Nouvel An lunaire, le dollar/yuan domestique restant probablement dans la fourchette 7,18-7,22 pour le moment", a déclaré Wei Liang Chang, stratège en matière de devises et de crédit chez DBS.

La devise a été soutenue par la stabilisation du marché boursier chinois suite à la nomination d'un nouveau responsable de la réglementation des valeurs mobilières, ce qui a renforcé le sentiment malgré les données décevantes.

Le yuan chinois offshore est resté stable à 7,2100 pour un dollar, tandis que le yuan onshore s'est maintenu à 7,1962.