Le dollar a atteint son plus haut niveau en huit semaines, au-dessus de 159 yens, vendredi, et son plus haut niveau en près de cinq semaines face à la livre sterling, l'approche patiente de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt contrastant avec des positions plus dovish dans d'autres pays.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres, a augmenté de 0,41 % au cours de la nuit, effaçant les baisses de la semaine, suite à une deuxième baisse de taux consécutive de la Banque nationale suisse et à des indices de la Banque d'Angleterre qui prévoient une réduction en août.

Dans le même temps, le yen est resté sous pression après la décision de la Banque du Japon, la semaine dernière, d'attendre sa réunion de juillet pour réduire les achats d'obligations.

"Les traders ont puni le yen avec un enthousiasme renouvelé, le poussant à dépasser le niveau très surveillé de 159 pour un dollar vendredi, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

La BOJ, à la demande du ministère des finances japonais, a dépensé quelque 9,8 trillions de yens (61,64 milliards de dollars) pour faire remonter la monnaie depuis un creux de 34 ans de 160,245 pour un dollar, atteint le 29 avril.

Le Trésor américain a ajouté jeudi le Japon à la liste des pays qu'il surveille en vue d'une éventuelle désignation comme manipulateur de devises. La Chine figure également sur cette liste.

La période couverte par le rapport s'étend sur quatre trimestres jusqu'en décembre 2023 et ne comprend pas les mois d'avril et de mai de cette année, au cours desquels les autorités japonaises sont soupçonnées d'être intervenues pour soutenir le yen.

Malgré cela, Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a déclaré vendredi que Tokyo était prêt à prendre de nouvelles mesures "résolues" contre la "volatilité spéculative et excessive".

"Le marché est à nouveau nerveux, comme le montre la liquidation d'aujourd'hui. Cela n'a rien à voir avec les fondamentaux du marché, c'est juste le marché qui est nerveux à cause de ces niveaux", a déclaré Fiona Cincotta, stratège de marché chez City Index.

"L'inquiétude porte sur la question de savoir si et quand - et probablement plus probablement 'quand' à ces niveaux - les autorités japonaises interviendront", a-t-elle ajouté.

Le yen est resté stable à 158,97. Il s'est affaibli jusqu'à 159,12 plus tôt dans la session.

L'indice du dollar était en hausse de 0,2 % à 105,79, en vue d'une fin de semaine stable, après deux semaines consécutives de gains.

La livre sterling est tombée à 1,2637 dollar, son niveau le plus bas depuis la mi-mai. La BoE a maintenu ses taux cette semaine, mais certains responsables politiques ont déclaré que la décision de ne pas réduire les taux était "finement équilibrée".

Les données de vendredi ont montré que les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté plus que prévu en mai, en grande partie en raison d'un temps plus doux.

Un rapport séparé a montré que la croissance des entreprises britanniques s'est ralentie pour atteindre son plus bas niveau depuis sept mois en juin, en raison de la nervosité suscitée par les élections générales du 4 juillet.

L'euro a reculé de 0,1 % à 1,0686 dollar après qu'une série d'enquêtes préliminaires pour le mois de juin a montré que l'activité du secteur des services en France s'est contractée ce mois-ci, tandis que l'activité dans l'ensemble de l'économie allemande s'est ralentie.

Les responsables de la Fed ont laissé leur politique inchangée lors de leur réunion de juin, et ont ramené à un seul point les prévisions antérieures de trois réductions d'un quart de point cette année, même si l'inflation s'est ralentie et que le marché du travail s'est assoupli.

"La résistance de l'économie américaine a donné à la Réserve fédérale une position unique, permettant à la banque centrale américaine d'utiliser des taux d'intérêt plus élevés comme outil de lutte contre l'inflation plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait autrement", a déclaré James Kniveton, cambiste principal chez Convera.

"Les autres grandes banques centrales adoptant des positions plus restrictives, cela pourrait continuer à soutenir le dollar à court et à moyen terme." (1 $ = 158,9900 yens)