Le dollar s'est maintenu lundi, tout en restant proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs semaines face à certains de ses principaux rivaux, les traders étant sur leurs gardes avant les réunions des banques centrales cette semaine, y compris celle de la Réserve fédérale qui annoncera sa décision sur les taux d'intérêt.

La monnaie américaine est restée proche de son plus bas niveau en un mois face à la livre sterling et à l'Aussie dans les premiers échanges asiatiques à 1,25805 $ et 0,6745 $, respectivement, bien que les mouvements aient été modérés avec la plupart de l'Australie fermée pour un jour férié.

Les réunions politiques de la Fed, de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BOJ) donneront le ton de la semaine, les marchés cherchant à obtenir des indices de la part des décideurs politiques sur la trajectoire future des taux d'intérêt.

"Compte tenu des risques liés aux événements qui nous attendent, l'activité du marché devrait être relativement modérée aujourd'hui", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

Les marchés monétaires penchent pour une pause de la Fed lorsqu'elle annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, selon l'outil FedWatch du CME, des attentes qui ont fait bondir Wall street à un plus haut de 13 mois vendredi, alors que le sentiment de risque s'est amélioré.

Le Dollar Index a perdu près de 0,5% la semaine dernière, sa pire baisse hebdomadaire depuis la mi-avril, et était en dernière position à 103,58.

À l'inverse, une nette majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attend à ce que la BCE relève son taux d'intérêt directeur de 25 points de base cette semaine et à nouveau en juillet, avant de marquer une pause pour le reste de l'année, car l'inflation reste faible.

L'euro a glissé de 0,02 % à 1,0744 $ dans les premiers échanges asiatiques, après avoir augmenté de 0,4 % la semaine dernière, son premier gain hebdomadaire en près d'un mois.

"En dehors des décisions prises par les banques centrales lors de cette réunion, ce qui sera particulièrement intéressant, ce sont leurs prévisions", ont écrit les économistes d'ANZ dans une note.

"Les banques centrales ont relevé leurs taux de manière agressive au cours des 12 à 15 derniers mois et, compte tenu des effets décalés avec lesquels la politique monétaire affecte la demande, les banques centrales se préparent-elles à faire une pause, en suivant l'exemple de la RBNZ ?

Le mois dernier, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a indiqué qu'elle avait fini de resserrer sa politique monétaire après avoir relevé ses taux à 5,5 %, leur plus haut niveau depuis plus de 14 ans, mettant ainsi fin à son cycle de hausse le plus agressif depuis 1999. Cela a fait chuter le kiwi de 2,7 % en mai.

La devise des antipodes a baissé de 0,07 % à 0,6126 $, bien qu'elle ne soit pas très éloignée d'un sommet de plus de deux semaines de 0,6138 $ atteint vendredi.

Ailleurs, le yen japonais s'est stabilisé à 139,35 pour un dollar américain.

La BOJ devrait maintenir sa politique monétaire ultra-libre cette semaine et sa prévision d'une reprise économique modérée, les dépenses robustes des entreprises et des ménages amortissant le choc du ralentissement de la demande à l'étranger, ont déclaré des sources à Reuters.

"Nous changeons notre avis sur la BOJ en disant qu'il n'y aura pas de révision du YCC lors de la réunion de cette semaine", a déclaré Jin Kenzaki de la Société Générale, faisant référence à la politique controversée de la banque centrale en matière de contrôle de la courbe des rendements.

"Toutefois, nous pensons toujours que la BoJ pourrait élargir la fourchette lors de sa réunion de juillet.

Les données publiées lundi ont montré que l'inflation de gros au Japon a ralenti pour un cinquième mois consécutif en mai en raison de la baisse des prix des carburants et des matières premières, un signe que la pression des coûts qui a fait augmenter l'inflation des consommateurs pourrait s'atténuer.